DexKo Global annonce un changement de chef de la direction ; Eric McGinnis est nommé chef de la direction

NOVI, Michigan, 6 juillet 2026 /CNW/ - DexKo Global Inc. annonce aujourd'hui que Fred Bentley, chef de la direction, occupera le poste de président du conseil d'administration à compter du 6 juillet 2026. Eric McGinnis a été nommé chef de la direction et assumera cette fonction à la même date.

Eric McGinnis, chef de la direction mondial de DexKo

Fondateur de DexKo, Bentley a occupé le poste de chef de la direction pendant plus de dix ans et a joué un rôle déterminant dans l'évolution de la société, qui est aujourd'hui un fournisseur mondial de premier plan de composants de haute technicité, avec une solide réputation d'excellence opérationnelle et de service à la clientèle.

« DexKo est une entreprise solide et bien positionnée, et le moment est venu d'effectuer ce changement de direction dans le cadre de notre planification de la relève à long terme », déclare Bentley. « Eric a fait ses preuves en termes de performance dans des entreprises industrielles complexes à l'échelle mondiale, et j'ai pleinement confiance en sa capacité à diriger DexKo vers sa prochaine phase de croissance. »

McGinnis occupait jusqu'à tout récemment le poste de dirigeant de société et de président des solutions climatiques chez Modine Manufacturing Company. À ce titre, il a conduit une entreprise mondiale sur la voie d'une croissance soutenue des revenus, d'une augmentation des marges et d'une transformation opérationnelle.

« Je suis honoré de rejoindre DexKo à un moment aussi prometteur », déclare McGinnis. « L'entreprise dispose d'une base solide, d'équipes talentueuses et d'une attention client précise. Je me réjouis à l'idée de travailler avec l'équipe pour poursuivre sur cette lancée et continuer à renforcer l'entreprise. »

À titre de président du conseil d'administration, Bentley continuera de soutenir activement la stratégie de l'entreprise et la transition vers la direction.

Veuillez envoyer vos demandes de renseignements à : 2900 Industrial Parkway East Elkhart, Indiana 46515 Tél. : 574.295.7888 Stacey K. Miller, directrice du marketing [email protected] Tél. : 574.296.7228

DexKo Global Inc. est le plus grand fabricant et distributeur spécialisé au monde de solutions à haute technicité essentielles à la sécurité et à la performance des applications de remorquage. DexKo Global a été créé fin 2015 à la suite du regroupement de DEXTER et AL-KO Vehicle Technology. Avec son siège social à Novi, au Michigan, la société emploie environ 7 000 collaborateurs dans 50 sites de production et 70 centres de distribution spécialisés. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.dexko.com.

SOURCE DexKo Global Inc.