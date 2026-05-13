NOVI, Michigan, le 13 mai 2026 /CNW/ - DexKo Global Inc. (« DexKo »), chef de file mondial des trains de roulement de remorque, d'ensembles de châssis, d'accessoires et de composants hydrauliques de pointe, annonce que son unité commerciale AL-KO Vehicle Technology Group (« AL-KO VT ») a fait l'acquisition de Carsten Stäbler GmbH.

Renforcement du réseau de services : Carsten Stäbler GmbH fait partie du réseau de centres clients européens en pleine croissance d'AL-KO VT

Site de Waghäusel de Carsten Stäbler GmbH (PRNewsfoto/DexKo Global Inc.)

La société Carsten Stäbler GmbH, basée à Waghäusel, dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne, est un spécialiste bien établi dans le domaine de l'optimisation des suspensions, du redressage de véhicules, des systèmes de nivellement hydraulique, des attelages de remorque, ainsi que des systèmes de porte-équipements et de réservoirs d'essence. L'entreprise est particulièrement réputée pour son expertise en rénovation de camping-cars.

Dans le cadre de l'acquisition par AL-KO VT, Carsten Stäbler GmbH rejoindra le réseau européen de centres clients en expansion d'AL-KO VT. Carsten Stäbler demeurera au sein de l'entreprise et, avec son équipe chevronnée, soutiendra et dirigera les prochaines phases de développement.

Expansion stratégique : Le réseau européen s'étend à dix emplacements

Le site de Waghäusel sera développé en un centre client AL-KO VT complet, une étape stratégique qui étend le réseau à un total de dix sites à travers l'Europe. L'objectif est de renforcer l'expertise, l'accessibilité et la qualité des services, en assurant une expérience client fluide d'un pays à l'autre.

« Avec ce nouveau centre client, nous renforçons notre présence en Allemagne et nous créons une proximité encore plus étroite avec nos clients. Ils bénéficieront des nombreuses années d'expérience de l'équipe de Carsten Stäbler ainsi que de l'expertise apportée par AL-KO VT », déclare Fred Bentley, président et chef de la direction de DexKo.

Harald Hiller, président et chef de la direction d'AL-KO VT, souligne l'adéquation stratégique de l'opération : « L'intégration de Carsten Stäbler GmbH représente une étape importante dans notre stratégie de croissance européenne. Nous élargissons continuellement notre réseau d'accessoires et de services pour offrir à nos clients européens une expérience de service fiable, moderne et haute performance ».

AL-KO VT exploite déjà des centres clients en Italie, en France, en Autriche, dans les pays du Benelux, en Suède, au Royaume-Uni et dans trois sites différents en Allemagne.

« Mon entreprise suit son cours, aujourd'hui avec encore plus de force à ses côtés »

Pour le propriétaire Carsten Stäbler, la transition est une décision délibérée : « Je voulais confier l'œuvre de ma vie à des personnes en qui j'ai confiance - et avec qui j'ai bâti un partenariat solide et de longue date pendant de nombreuses années. Mon équipe et moi façonnerons activement la transition. L'accent restera mis sur les besoins de nos clients ainsi que sur un partenariat respectueux et collaboratif, ce qui rend cette étape particulièrement significative pour nous tous. »

Contact avec la presse :

AL-KO Vehicle Technology Group

Jörn von Ahlen

Ichenhauser Straße

14 D-89359 Kötz

[email protected]

www.alko-tech.com

Le groupe AL-KO Vehicle Technology est un groupe technologique mondial en pleine croissance et une unité commerciale de DexKo Global. Avec des composants de châssis et de suspension de haute qualité pour les remorques, les véhicules récréatifs et commerciaux, ainsi que les véhicules de construction et agricoles, le groupe est synonyme de fonctionnalité, de confort et de robustesse innovante, assurant ainsi une meilleure sécurité de conduite. Fondé en 1931, le groupe emploie environ 3 000 personnes dans plus de 40 sites à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez www.alko-tech.com

DexKo Global est l'un des principaux fabricants mondiaux de technologies de train de roulement et d'ensembles de châssis de haute qualité, ainsi que d'accessoires et de composants de freins hydrauliques. DexKo Global a été créé en 2016 suite à la fusion de Dexter et d'AL-KO Vehicle Technology. La société a son siège social à Novi, au Michigan, aux États-Unis, et emploie environ 6 000 personnes dans plus de 100 sites de production et centres de distribution. Pour en savoir plus, visitez www.dexko.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2978702/Carsten_Stabler_GmbH_at_its_Waghausel_site.jpg

SOURCE DexKo Global Inc.