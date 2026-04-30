NOVI, Michigan, 30 avril 2026 /CNW/ - DexKo Global Inc. annonce que son directeur de l'exploitation, Ed Meador, prendra sa retraite à compter de la fin mai. Meador a grandement contribué à faire de l'entreprise un chef de file mondial. Il a joué un rôle clé dans l'établissement de l'excellence opérationnelle de l'entreprise, en dirigeant l'amélioration exceptionnelle de la sécurité et en guidant sa croissance depuis sa création.

Ed Meador, directeur de l'exploitation sortant (PRNewsfoto/DexKo Global Inc.)

« Ed a été un partenaire essentiel dans la construction de DexKo dès la première heure », déclare le chef de la direction, Fred Bentley. « Son leadership et ses contributions ont aidé à façonner l'entreprise que nous sommes aujourd'hui, et son impact continuera de se faire sentir pour les années à venir. »

Après son départ à la retraite, Meador continuera de collaborer avec l'entreprise à titre de conseiller pendant un certain temps afin de soutenir la continuité et la transition des activités.

DexKo ne prévoit pas pourvoir le poste de directeur de l'exploitation et répartira les responsabilités en conséquence.

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DexKo Global Inc. est le plus grand fabricant et distributeur spécialisé au monde de solutions hautement techniques essentielles à la sécurité et à la performance des applications de remorquage. DexKo Global a été créé fin 2015 à la suite du regroupement de DEXTER et AL-KO Vehicle Technology. Basée à Novi, au Michigan, l'entreprise emploie 7 000 personnes et possède 50 installations de production et 70 centres de distribution spécialisés. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.dexko.com.

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SOURCE DexKo Global Inc.