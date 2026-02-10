Résultats positifs d'une étude in vivo menée chez la souris dans un modèle de fibrose pulmonaire induite par la bléomycine, démontrant des effets antifibrotiques de Thykamine MC au niveau pulmonaire

Résultats probants comparativement à la pirfénidone, un médicament utilisé pour traiter la fibrose pulmonaire idiopathique

QUÉBEC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV: GSD; OTCQB: DVHGF) est une société au stade clinique, axée sur le développement de solutions uniques pour les maladies fibro-inflammatoires, a annoncé aujourd'hui de nouvelles applications thérapeutiques potentielles pour ThykamineMC, appuyées par des résultats précliniques convaincants démontrant une efficacité de preuve de concept dans un modèle animal bien établi de fibrose pulmonaire.

L'étude a évalué les effets de ThykamineMC dans un modèle de fibrose pulmonaire idiopathique induite par la bléomycine chez la souris, un outil préclinique largement utilisé pour étudier la physiopathologie de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et pour évaluer des thérapies antifibrotiques. La fibrose pulmonaire a été induite chez des souris par administration intranasale de bléomycine, selon une référence standard cliniquement pertinente, reproduisant fidèlement plusieurs caractéristiques pathologiques clés de la fibrose pulmonaire idiopathique humaine.

ThykamineMC a été administré par voie orale à des doses de 0,05, 0,1, 0,25, 0,5 et 1 mg/kg, et comparé à la pirfénidone administrée à raison de 220 mg/kg. Au cours d'une période de 21 jours, les animaux ont fait l'objet d'un suivi du poids corporel et de la survie, suivi d'une analyse pulmonaire approfondie. La charge fibrotique a été évaluée à l'aide du poids pulmonaire, du contenu en collagène, de l'expression génique associée à la fibrose et d'un score histopathologique.

Dans ce modèle de fibrose pulmonaire induite par la bléomycine, ThykamineMC a démontré une activité antifibrotique statistiquement significative, tandis que la pirfénidone n'a pas atteint la significativité statistique pour les paramètres physiologiques. Le traitement par ThykamineMC à 0,5 mg/kg a significativement réduit le poids humide des poumons et l'indice tissulaire pulmonaire par rapport au groupe bléomycine/véhicule.

L'exposition à la bléomycine a entraîné des augmentations marquées de la fibrose (score d'Ashcroft) et de l'inflammation comparativement aux faux témoins. Le traitement par ThykamineMC a significativement inversé ces changements pathologiques, réduisant à la fois les scores de fibrose et d'inflammation et indiquant une amélioration significative de la morphologie pulmonaire.

Conformément à ses effets sur la pathologie pulmonaire, ThykamineMC à 0,5 mg/kg a induit une diminution statistiquement significative de l'expression de gènes clés associés à la fibrose et à l'inflammation, notamment Fn1 (fibronectine), Col1a1, Col3a1, Col6a1 et Col6a3 (isoformes de collagène impliquées dans le dépôt de matrice extracellulaire), Birc5 (survie cellulaire), ainsi que les chimiokines Ccl2 et Cxcl2 (recrutement de cellules inflammatoires). En parallèle, ThykamineMC a significativement augmenté la Mmp9, une métalloprotéinase matricielle associée au renouvellement de la matrice extracellulaire, tout en réduisant la Mmp13, une collagénase souvent liée à la progression des lésions tissulaires et de l'inflammation. Globalement, ce profil d'expression génique est compatible avec un remodelage contrôlé de la matrice et une atténuation de la progression fibrotique.

Ce modèle bien validé fournit une démonstration robuste, avec réponse dose-dépendante, de l'efficacité antifibrotique sur de multiples critères translationnels, positionnant clairement ThykamineMC comme un candidat thérapeutique différencié de nouvelle génération dans la fibrose pulmonaire. La Société prévoit de présenter des données dans une prochaine publication scientifique.

« Ces résultats représentent un tournant majeur pour ThykamineMC », a déclaré le Dr Andre P. Boulet, Ph. D., chef de la direction. « Les données sur la fibrose pulmonaire confirment et renforcent non seulement les effets antifibrotiques précédemment observés dans un modèle de MASH chez la souris, mais élargissent également de façon significative le mécanisme d'action de ThykamineMC. En combinant une activité anti-inflammatoire et antifibrotique puissante à faibles doses, ThykamineMC démontre un potentiel clair pour cibler la biologie sous-jacente des maladies fibro-inflammatoires et pour servir de plateforme évolutive, à indications multiples, dotée d'un potentiel de modification de l'évolution de la maladie. »

À propos de la fibrose pulmonaire¹˒²˒³˒⁴˒⁵

La fibrose pulmonaire, en particulier la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), est une maladie pulmonaire interstitielle chronique, progressive et ultimement mortelle, caractérisée par une cicatrisation irréversible du tissu pulmonaire, entraînant une diminution de la fonction respiratoire et une mortalité prématurée. La FPI est associée à un pronostic défavorable, avec une survie médiane estimée à environ trois à cinq ans après le diagnostic, ce qui souligne l'urgence de développer des traitements plus efficaces.

Des études épidémiologiques et de récentes revues systématiques indiquent que l'incidence et la prévalence de la FPI augmentent à l'échelle mondiale, notamment en raison du vieillissement des populations et d'une meilleure sensibilisation au diagnostic. Les estimations actuelles suggèrent une incidence de plusieurs cas pour 100 000 personnes par année, avec une prévalence augmentant de façon substantielle dans les groupes d'âge plus avancé, ce qui représente un fardeau croissant pour les patients et les systèmes de santé.

Malgré la disponibilité de thérapies antifibrotiques approuvées, les options de traitement demeurent limitées et visent principalement à ralentir la progression de la maladie sans inverser la fibrose; elles sont aussi souvent associées à des défis de tolérabilité. Par conséquent, la fibrose pulmonaire demeure un important besoin médical non comblé et représente un marché thérapeutique en forte expansion, ce qui souligne l'importance de développer des thérapies modificatrices de la maladie capables de cibler plus efficacement les mécanismes fibro-inflammatoires sous-jacents.

À propos de ThykamineMC

ThykamineMC, le premier produit pharmaceutique issu de la plateforme SUPREXMC de Devonian, est un produit hautement novateur pour la prévention et le traitement des problèmes de santé liés à la fibro-inflammation et au stress oxydatif, notamment la colite ulcéreuse, la dermatite atopique, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde et d'autres troubles auto-immuns. Les propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et immunomodulatrices de ThykamineMC ont été démontrées par un grand nombre d'études in vitro et in vivo, ainsi que par une étude clinique de phase IIa chez des patients atteints de colite ulcéreuse distale légère à modérée et une vaste étude de phase II chez des adultes atteints de dermatite atopique légère à modérée. Le produit ThykamineMC et la plateforme SUPREXMC sont protégés par plusieurs brevets en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc est une société pharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments destinés au traitement de diverses maladies auto-immunes fibro-inflammatoires, au moyen d'approches thérapeutiques novatrices visant à répondre à des besoins médicaux non comblés. La stratégie principale de Devonian consiste à mettre au point des médicaments sur ordonnance pour le traitement de maladies auto-immunes fibro-inflammatoires, notamment, sans s'y limiter, la dermatite atopique et la colite ulcéreuse.

Devonian participe également au développement de produits cosméceutiques à forte valeur ajoutée en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée pour ses produits pharmaceutiques. La Société détient aussi une filiale de commercialisation, Altius Healthcare S.E.C., axée sur la vente de produits pharmaceutiques sur ordonnance au Canada, en vertu de licences accordées par des sociétés pharmaceutiques de marque.

Groupe Santé Devonian Inc. a été constituée en 2015 et a son siège social au Québec, Canada, où elle possède une installation d'extraction à la fine pointe de la technologie. Devonian est une société cotée à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») (TSXV : GSD) et est actuellement négociée sur le marché OTCQB Venture (OTCQB : DVHGF).

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.groupedevonian.com.

