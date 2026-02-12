L'analyse de l'expression génique dans le modèle STAMMC chez la souris montre que ThykamineMC exerce des effets moléculaires dose-dépendants contre la MASH, l'inflammation et la fibrose au niveau du foie

QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV: GSD) (OTCQB: DVHGF) est une société au stade clinique spécialisée dans le développement de solutions novatrices pour les maladies fibro-inflammatoires, qui annonce en date d'aujourd'hui des résultats précliniques additionnels issus de son étude in vivo précédemment communiquée dans le modèle STAMMC chez la souris de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH). Ces nouvelles données apportent des preuves issues de l'analyse de l'expression génique confirmant les effets anti-MASH, anti-inflammatoires et antifibrotiques de ThykamineMC observés dans le foie.

Tel que précédemment communiqué, l'étude réalisée dans le modèle STAMMC chez la souris a montré que l'administration orale quotidienne de ThykamineMC, à des doses de 0,5 mg/kg, 5,0 mg/kg et 50,0 mg/kg sur une période de trois semaines, a entraîné une réduction significative de la progression de la maladie hépatique, de l'inflammation et de la fibrose. Les résultats d'expression génique dévoilés aujourd'hui permettent d'approfondir la compréhension des mécanismes moléculaires à l'origine de ces effets.

L'étude a porté sur l'évaluation de l'effet de ThykamineMC sur l'expression de 29 gènes associés à la fibrose et à l'inflammation du foie, incluant 13 gènes liés à la fibrose, 5 à l'inflammation et 11 impliqués dans les deux processus. À la dose maximale testée, le traitement par ThykamineMC a entraîné une réduction marquée de l'expression de plusieurs gènes clés de la physiopathologie de la MASH, certaines diminutions atteignant ou dépassant 80 à 90 % comparativement aux animaux traités par placebo.

Parmi les gènes liés à la fibrose significativement modulés par ThykamineMC figurent CCN1, CCN2, COL1A1, COL1A2, COL5A2, JAG1, MMP2, MMP13, SERPINE1, SERPINE2, SNAI1 et TGFBR1, ce qui corrobore les réductions précédemment observées du dépôt de collagène, de l'expression de l'α-SMA et de la progression de la fibrose.

Le traitement par ThykamineMC a également entraîné une diminution significative de l'expression de gènes associés à l'inflammation, notamment CCL2, CCR2, IFNG et MMP8, ainsi que de gènes impliqués à la fois dans les processus de remodelage inflammatoire et fibrotique, tels que COL3A1, COL6A1, FN1, TGFB1, TIMP1, MMP14, TNF, IL10 et TLR4.

Une réponse dose-dépendante cohérente avec un effet pharmacologique a été observée pour l'ensemble des catégories de gènes. Par ailleurs, l'analyse de l'expression génique a mis en évidence des différences entre les lobes caudal et latéral, indiquant une variabilité régionale de l'activité moléculaire de ThykamineMC dans le contexte de la maladie hépatique.

L'analyse de l'expression génique (PCR) a été réalisée par le Dr Louis Flamand, Ph. D., MBA, du Département de microbiologie, infectiologie et immunologie de la Faculté de médecine de l'Université Laval, à Québec (Québec), Canada. Les analyses statistiques ont été effectuées par le Dr John Sampalis, Ph. D., du Département de chirurgie de l'Université McGill, à Montréal (Québec), Canada.

« Nous sommes ravis de partager ces résultats d'expression génique, qui apportent une confirmation moléculaire importante des effets anti-inflammatoires et antifibrotiques de ThykamineMC observés dans le modèle STAMMC de la MASH », a déclaré le Dr André P. Boulet, Ph. D., chef de la direction de la société. « Ces données démontrent que ThykamineMC module plusieurs gènes impliqués dans la fibrose et l'inflammation, renforçant ainsi son potentiel à cibler la pathologie sous-jacente de la maladie et à prévenir la progression de la MASH. »

« Cette étude vient enrichir davantage l'ensemble croissant de données probantes soutenant le mode d'action multicible de ThykamineMC », a déclaré le Dr André P. Boulet, Ph. D., chef de la direction de la société. « En démontrant des effets cohérents tant au niveau histologique que moléculaire, ces résultats renforcent le positionnement de ThykamineMC dans un large éventail de maladies inflammatoires, incluant désormais les affections hépatiques, en plus de la dermatologie et des maladies inflammatoires de l'intestin. »

Les résultats complets de l'analyse de l'expression génique feront l'objet de la publication scientifique prévue de l'étude préclinique STAMMC sur la MASH.

À propos de la NAFLD/MASH1,2

La stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) est la forme la plus courante de maladie hépatique chronique, avec une prévalence mondiale estimée entre 20 et 30 %. Elle se caractérise par une accumulation de graisse dans le foie, une condition fréquemment associée aux composantes du syndrome métabolique (SM), telles que l'obésité, le diabète de type 2, la dyslipidémie et l'hypertension.

La NAFLD peut évoluer vers la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), dont les caractéristiques principales sont l'inflammation, le gonflement des hépatocytes et l'aggravation progressive de la fibrose. En l'absence de traitement, la MASH peut ultimement progresser vers la cirrhose hépatique, le carcinome hépatocellulaire, l'insuffisance hépatique, voire le décès.

Le marché mondial des traitements de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) connaît une croissance rapide, portée par l'augmentation des taux d'obésité, de diabète de type 2 et de syndrome métabolique³. Selon DataM Intelligence⁴, ce marché était évalué à 7,87 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 31,76 milliards de dollars d'ici 2033, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,7 % sur la période de 2025 à 2033.

À propos de ThykamineMC

ThykamineMC, le premier produit pharmaceutique issu de la plateforme SUPREXMC de Devonian, est un produit hautement novateur pour la prévention et le traitement des problèmes de santé liés à la fibro-inflammation et au stress oxydatif, notamment la colite ulcéreuse, la dermatite atopique, le psoriasis, la polyarthrite rhumatoïde et d'autres troubles auto-immuns. Les propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et immunomodulatrices de ThykamineMC ont été démontrées par un grand nombre d'études in vitro et in vivo, ainsi que par une étude clinique de phase IIa chez des patients atteints de colite ulcéreuse distale légère à modérée et une vaste étude de phase II chez des adultes atteints de dermatite atopique légère à modérée. Le produit ThykamineMC et la plateforme SUPREXMC sont protégés par plusieurs brevets en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc est une société pharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments destinés au traitement de diverses maladies auto-immunes fibro-inflammatoires, au moyen d'approches thérapeutiques novatrices visant à répondre à des besoins médicaux non comblés. La stratégie principale de Devonian consiste à mettre au point des médicaments sur ordonnance pour le traitement de maladies auto-immunes fibro-inflammatoires, notamment, sans s'y limiter, la dermatite atopique et la colite ulcéreuse.

Devonian participe également au développement de produits cosméceutiques à forte valeur ajoutée en s'appuyant sur la même approche exclusive que celle utilisée pour ses produits pharmaceutiques. La Société détient aussi une filiale de commercialisation, Altius Healthcare S.E.C., axée sur la vente de produits pharmaceutiques sur ordonnance au Canada, en vertu de licences accordées par des sociétés pharmaceutiques de marque.

Groupe Santé Devonian Inc. a été constituée en 2015 et a son siège social au Québec, Canada, où elle possède une installation d'extraction à la fine pointe de la technologie. Devonian est une société cotée à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») (TSXV : GSD) et est actuellement négociée sur le marché OTCQB Venture (OTCQB : DVHGF).

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.groupedevonian.com.

Références

Ekstedt M, Nasr P and Kechagias S. Natural History of NAFLD/NASH. Curr Hepatology Rep. 16:391-397, 2017. Pierantonelli I. and Svegliati-Baroni G. Nonalcoholic Fatty Liver Disease: basic Pathogerenic Mechanisms in the Progression from NAFLD to NASH. Transplantation, 103(1): p e1-e13, 2019. Jeffrey V. Lazarus JV, Brennan PN,Mark HE, et coll. A call for doubling the diagnostic rate of at-risk metabolic dysfunction-associated steatohepatitis.The Lancet Regional Health - Europe, 54:101320, 2025. NASH/MASH Treatment Market Size, Share, Growth Insights and Forecast 2025-2033. DataM Intelligence, November 2025.

