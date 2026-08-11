Dévoilement officiel de la programmation - L'innovation et la performance industrielle au cœur du Salon Industriel de Québec

QUÉBEC, le 11 août 2026 /CNW/ -- Le Salon Industriel de Québec (SIQ), qui se tiendra les 6, 7 et 8 octobre 2026 au Centre de Foires de Québec, est de retour pour une vingt-deuxième édition très attendue. Reconnu comme un événement de référence pour le secteur manufacturier au Québec, le Salon rassemblera plus de 500 exposants ainsi que plus de 6 000 visiteurs des quatre coins de la province.

Une programmation riche et inspirante

Le SIQ 2026 présentera une programmation diversifiée de conférences animées par des experts chevronnés provenant de différents secteurs, notamment les affaires, l'intelligence artificielle, les technologies et l'entrepreneuriat.

Parmi les conférenciers à ne pas manquer, notons la présence de Marie-Josée Richer, entrepreneure, cofondatrice de Prana et ex-dragonne, qui partagera son parcours inspirant à travers sa conférence « L'art de rebondir : De la quasi-faillite à la relance! ». Le public pourra également assister à la conférence de Yasmine Abdelfadel, chroniqueuse, analyste et conférencière, qui offrira son regard sur les enjeux politiques actuels avec « Comprendre les turbulences sur la scène politique, entre menaces et opportunités ». Enfin, l'entrepreneur et conférencier Patrice Désilet montera sur scène pour présenter « Entreprendre avec panache! », une conférence inspirante sur l'audace, le leadership et le parcours entrepreneurial.

Mardi 6 octobre 2026

14 h 00 - IA et processus manufacturiers : les incontournables de 2027 - Hugues Mailhot

- Hugues Mailhot 15 h 00 - L'art de rebondir : De la quasi-faillite à la relance! - Marie-Josée Richer , entrepreneure, cofondatrice de Prana et ex-dragonne

- , entrepreneure, cofondatrice de Prana et ex-dragonne 16 h 30 - Et si le vrai levier Lean… c'était l'humain? - Yves Lebrasseur

Mercredi 7 octobre 2026

12 h 00 - Maximisez-vous le plein potentiel de votre usine? - Pierre-Luc Castonguay

- Pierre-Luc Castonguay 13 h 00 - Planifier la vente éventuelle de son entreprise à ses employé•e•s ou à sa famille : par où commencer ? - Martin Bussières

- Martin Bussières 14 h 00 - PASQÉ : des histoires de réussite qui inspirent - Marie Lapointe et Christelle Masson

- Marie Lapointe et Christelle Masson 15 h 00 - Réseaux industriels (OT) : protéger la production sans perturber les opérations - Stéphane Toupin

- Stéphane Toupin 16 h 00 - Entreprendre avec panache! - Patrice Désilet , créateur de jeu vidéo

- , créateur de jeu vidéo 17 h 30 - MES & APS : Les fondations indispensables de l'IA en production - Gabrielle Soucisse

Jeudi 8 octobre 2026

8 h 00 - 10 h 00 - Déjeuner des deux chambres de commerce - Chambre de commerce et d'industrie de Québec et du Grand-Lévis

11 h 00 - Acheter ou vendre une entreprise : avez-vous évalué son capital numérique? - Valentin Delannoy

- Valentin Delannoy 12 h 00 - De l'idée à la pièce finie : comment accélérer vos projets industriels tout en réduisant les coûts cachés - Mario Lévesque

- Mario Lévesque 13 h 00 - Comprendre les turbulences sur la scène politique, entre menaces et opportunités - Yasmine Abdelfadel , analyste et chroniqueuse politique

- , analyste et chroniqueuse politique 14 h 30 - La gestion de l'énergie au cœur de la performance industrielle - Patrick Timmons et Karl Abi Moussa

Tout au long de l'événement, les visiteurs pourront découvrir une vaste offre de produits, de services et de technologies destinés au secteur manufacturier. Le SIQ 2026 favorisera les échanges entre professionnels et permettra aux entreprises d'identifier des solutions concrètes pour améliorer leur performance et relever les défis de l'industrie.

« Le SIQ est bien plus qu'un salon commercial : c'est un lieu de rencontre où les entreprises peuvent créer des liens d'affaires, découvrir les dernières innovations et trouver des solutions concrètes pour soutenir leur croissance. Nous sommes fiers d'offrir à l'industrie manufacturière un événement qui favorise les échanges et le développement économique de notre région », souligne Éric Pageau, promoteur de l'événement.

Le SIQ 2026 réunira les principaux acteurs du secteur manufacturier afin de favoriser le partage d'expertise, la découverte de nouvelles technologies et l'identification de solutions concrètes pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.

L'accès au salon est entièrement gratuit, tout comme l'ensemble des conférences et des activités offertes. Les visiteurs peuvent dès maintenant s'inscrire en ligne au www.salonsindustriels.com.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler des médias papier, numériques et physiques, tant dans les domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province et l'éditeur du Magazine MCI.

Merci aux partenaires du Salon Industriel de Québec :

Chambre de commerce et d'industrie de Québec, Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, Québec International, STIQ, Productions Optimales, BLVD 102,1, WKND 91,9 et Magazine MCI.

SOURCE Salons Industriels

Renseignements : Éric Pageau, Président, Groupe Pageau, 1 800 387-3383, poste 4, [email protected], www.groupepageau.com