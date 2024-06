Dévoilement les lauréats de la toute première édition du prix Action LGBTQ+

QUÉBEC, le 3 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, a honoré deux lauréats pour leur contribution à faire du Québec une société plus ouverte et accueillante à l'occasion de la première édition du prix Action LGBTQ+.

Lors d'une cérémonie en présence des finalistes et des lauréats, qui s'est tenue aujourd'hui au Musée de la civilisation, la ministre a remis une distinction à Dominique Dubuc dans la catégorie Hommage et à GRIS-National dans la catégorie Milieu de vie en confiance.

Catégorie Hommage : Dominique Dubuc

Professeure de biologie au cégep de Sherbrooke, Dominique Dubuc est engagée dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie depuis plus de 25 ans. Elle a été membre fondatrice de l'Association des mères lesbiennes - aujourd'hui la Coalition des familles LGBT+ - et présidente du Conseil québécois LGBT de 2011 à 2013. Dominique Dubuc est sollicitée comme formatrice et conférencière autant au Québec qu'à l'international pour son expertise et ses nombreuses réalisations novatrices. C'est pourquoi elle reçoit le prix Action LGBTQ+ dans la catégorie Hommage.

Catégorie Milieu de vie en confiance : GRIS-National

Pionnier et référence en matière de démystification des enjeux LGBTQ+, le GRIS-National réunit cinq groupes de recherche et d'intervention sociales (GRIS) depuis plus de 30 ans sur l'ensemble du territoire québécois. Avec plus de 400 bénévoles, il joint chaque année plus de 37 000 personnes. Le GRIS-National sensibilise les jeunes d'aujourd'hui à la diversité sexuelle et des genres pour en faire les leaders de demain en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Avec la très grande richesse de son réseau de partenaires, il œuvre dans plusieurs milieux de vie, dont les milieux scolaires, pour les rendre plus adaptés aux personnes LGBTQ+. En raison de la feuille de route impressionnante des réalisations du GRIS-National, le prix Action LGBTQ+ dans la catégorie Milieu de vie en confiance lui est décerné.

Citation

« Je tiens à féliciter l'ensemble des finalistes et lauréats de cette première édition du prix Action LGBTQ+. Je salue votre engagement à défendre les droits des personnes LGBTQ+. Vous êtes des modèles rassembleurs pour toute la population québécoise. Le gouvernement du Québec continuera d'être à vos côtés pour poursuivre les efforts nécessaires à l'atteinte de l'égalité. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine et chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie

Faits saillants

Le prix Action LGBTQ+ est la principale distinction gouvernementale québécoise qui souligne les réalisations contribuant à faire du Québec une société plus ouverte pour les personnes LGBTQ+.

Le prix Action LGBTQ+ contribue aux objectifs de la Politique québécoise de lutte contre l'homophobie et au renforcement du milieu communautaire et des réseaux de soutien aux personnes LGBTQ+ du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028, lancé le 14 décembre 2023.

