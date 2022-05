Dévoilement du Rapport financier 2021 de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - La présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Dominique Ollivier, a rendu public le Rapport financier annuel consolidé audité et les documents de Reddition de comptes financière et Faits saillants de la Ville de Montréal pour l'exercice financier qui s'est conclu le 31 décembre 2021. Ce bilan donne à la métropole la latitude nécessaire pour répondre aux défis de demain.

« En 2021, Montréal a été résolument résiliente et tournée vers l'avenir. Grâce à notre gestion responsable des finances publiques, nous avons aujourd'hui en main les ressources nécessaires pour faire face aux défis qui nous attendent. Les efforts concertés de tous les services centraux et des arrondissements nous ont permis de présenter un excédent non consolidé appréciable de 293,1 M$, soit 4,9 % des revenus globaux de la Ville, au terme de l'exercice financier 2021. C'est une excellente nouvelle, car cette marge de manœuvre supplémentaire nous permettra d'accélérer les projets de développement et de reprendre plus facilement le cours normal des activités qui font la force de notre ville. Notre administration a toujours fait de la transition écologique, de l'habitation et de la mobilité des priorités. En investissant dans ces domaines, nous nous assurons d'offrir à la population une meilleure qualité de vie, nous soutenons le développement économique, nous attirons les investissements et nous maintenons l'attractivité de Montréal. Je tiens d'ailleurs à saluer les efforts de mon prédécesseur, Benoit Dorais, qui est parvenu à redresser l'économie montréalaise et qui nous permet de préparer l'avenir avec confiance », a déclaré la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier.

L'excédent non consolidé de 293,1 M$ est composé d'un excédent du conseil municipal de 359,7 M$, qui inclut un excédent de 108,6 M$ des arrondissements et de 251,1 M$ des services centraux. Le déficit du conseil d'agglomération est de 66,6 M$.

Sommaire des activités de fonctionnement

L'excédent généré s'explique principalement par des revenus supplémentaires de 146,3 M$, une diminution des charges de fonctionnement de 94 M$ et des affectations de 52,5 M$ provenant de surplus accumulés par le conseil municipal et les arrondissements. Au niveau du conseil d'agglomération, le déficit de 66,6 M$ résulte principalement d'une augmentation des charges de fonctionnement, dont un montant de 39,1 M$ se rapportant aux coûts de la pandémie.

Activités d'investissement

Les dépenses d'immobilisations comprennent l'ensemble des investissements que la Ville réalise pour entretenir, mettre aux normes ou moderniser ses biens matériels, tels que les infrastructures, les bâtiments et les installations de sports ou de culture. En 2021, les sommes investies sur l'ensemble du territoire montréalais totalisent 1,5 G$, une hausse de 113,9 M$ ou de 8,1 % par rapport à 2020. Ces investissements furent effectués par les services centraux pour 1,4 G$ et par les arrondissements, à hauteur de 164,6 M$. L'année 2021 témoigne d'un retour progressif au niveau d'investissements prépandémique.

En 2021, les principaux investissements ont été réalisés dans les actifs liés à l'environnement et aux infrastructures souterraines (608,0 M$), aux infrastructures routières (319,9 M$), aux bâtiments (268,4 M$), ainsi qu'aux parcs, espaces verts et terrains de jeux (162,2 M$).

Le Rapport financier 2021 de la Ville intègre également une section concernant l'information financière relative aux changements climatiques, conformément aux recommandations du groupe de travail sur les informations financières relatives aux changements climatiques.

Les documents Rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, Reddition de comptes financière et Faits saillants sont accessibles sur le site web de la Ville de Montréal à l'adresse : https://montreal.ca/articles/bilan-financier-2021-de-montreal-28934.

