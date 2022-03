DÉVOILEMENT DU PLAN SANTÉ - La prochaine étape : une vision renouvelée de l'organisation des soins

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion du dévoilement du plan en vue de rendre le système plus humain et performant, l'Ordre des pharmaciens du Québec se réjouit de la volonté du gouvernement de mettre à contribution l'expertise des pharmaciens pour assurer une meilleure prise en charge des patients en première ligne. Dans un contexte où les pharmaciens disposent déjà d'une multitude de nouvelles activités pour prêter main-forte, la prochaine étape s'oriente autour de l'organisation des soins, en lien avec la réalité terrain.

« La pandémie a démontré la capacité des pharmaciens à mettre à contribution leurs nouvelles activités professionnelles, comme la vaccination, l'ajustement et la prolongation d'ordonnances. Maintenant, il faut travailler à établir des trajectoires pour que chaque patient sache où se diriger lorsqu'il a un besoin de santé. En d'autres termes, savoir qui fait quoi, quand! » Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec.

L'exemple du projet-pilote des guichets d'accès à la première ligne (GAP), un outil de triage pour les patients sans médecins de famille dans la région du Bas-Saint-Laurent, illustre ce qu'une plus grande coordination apporte comme avantages. Ce projet a fait la démonstration que les pharmaciens peuvent contribuer à désengorger la première ligne. Cela est possible, pourvu qu'une réflexion soit menée sur la façon de diriger chacun des patients, en fonction de ses besoins.

Éviter le dédoublement des responsabilités, prévoir des corridors de traitements, préciser le rôle et la place de chaque professionnel, et assurer un système de tri solide pour offrir de meilleurs soins et services est la clé en vue de soulager la première ligne, le principal point faible de notre réseau. « Il n'est pas normal qu'un patient se retrouve à l'urgence pour un renouvellement d'ordonnances, ou qu'une patiente engorge la clinique pour une infection urinaire récurrente. » a ajouté Bertrand Bolduc.

Plus d'informatisation, moins de télécopies!

Problématique qui ne date pas d'hier, la communication entre les professionnels est encore lourdement handicapée par des technologies vétustes et chronophages, comme le télécopieur. Une communication plus fluide est primordiale pour optimiser les soins. L'accélérateur doit être mis sur des projets comme Prescription Québec, qui permettra l'acheminement d'ordonnances électroniques et soutiendra la communication entre prescripteurs et pharmaciens.

En travaillant ensemble, tout est possible

La pandémie nous a permis de réaliser que les professionnels de la santé peuvent contribuer beaucoup plus qu'on le croyait. De très nombreux changements ont été réalisés rapidement avec grand succès. Le vieillissement de la population et les enjeux en matière de main-d'œuvre nous rappellent l'urgence d'agir pour optimiser notre réseau, et particulièrement au niveau de la première ligne de soins, au service de tous les Québécois. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer.

L'Ordre des pharmaciens du Québec offre sa pleine collaboration pour la suite des choses. Le succès de ce plan repose sur la concertation entre tous les acteurs du réseau.

