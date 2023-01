Dévoilement des sept priorités du ministre de l'Éducation - Le personnel de soutien scolaire est prêt à collaborer pour que des priorités soient mises en place rapidement

MONTRÉAL, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, réagit positivement à plusieurs priorités du ministre de l'Éducation qui ont été dévoilées ce matin, mais il souhaite que cela soit suivi de gestes concrets. Il est déjà prêt à travailler avec M. Drainville pour trouver les moyens d'y arriver.

Aide à la classe

Concernant le projet pilote d'aide à la classe, M. Pronovost considère que « c'est déjà bien parti et que le personnel de soutien scolaire collabore de façon précieuse. Nous avons des membres dans 40 établissements sur les 100 qui ont été retenus. On voit déjà les bienfaits des services qui sont rendus aux élèves et aux autres membres du personnel. »

Au sujet de l'annonce du ministre Drainville d'ajouter un deuxième adulte dans toutes les classes, il ajoute « ça fait longtemps qu'on dit que le personnel de soutien scolaire est disponible pour aider, nous avons plusieurs membres qui n'ont qu'un petit nombre d'heures et qui n'attendent que les opportunités pour prêter main forte dans les écoles ».

L'aide apportée pourra toucher les tâches liées à la sécurité des élèves, au bon fonctionnement de la classe, au bien-être des élèves, au travail scolaire des élèves sans faire de l'enseignement et en respectant les frontières de tâches avec les autres services aux élèves déjà existants.

Rénovation des écoles

Le président de la FPSS-CSQ considère que la rénovation des écoles pourrait être accélérée si la restriction d'attribuer 96 % de la construction et de la rénovation des écoles aux entrepreneurs était levée, afin de permettre aux ouvriers qui travaillent dans les centres de services scolaires ou commissions scolaires. Il précise « en embauchant du personnel de soutien scolaire pour restaurer les écoles, il y aurait une diminution des coûts. Il ne faut pas oublier que le personnel de soutien scolaire compte 81 classes d'emplois, dont des techniciens en bâtiment, des ébénistes, des électriciens, des plombiers, des menuisiers, des ouvriers, des peintres, des tuyauteurs, des vitriers et des soudeurs. Ces personnes ont l'expertise pour maintenir les établissements en bon état ».

Règles budgétaires non définies

Au-delà des annonces du ministre de l'Éducation de ce matin, Éric Pronovost demeure sur sa faim quant aux montants qui seront injectés dans les milieux pour répondre à ces besoins. Il conclut « les règles budgétaires ne sont pas définies et elles ne le seront pas avant le mois d'avril. Si le ministre de l'Éducation veut réaliser ses priorités, il doit augmenter les budgets tout de suite, pas attendre à l'an prochain ».

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 36 500 membres.

