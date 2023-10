Dévoilement des résultats de l'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2022 : des résultats qui doivent nous faire réfléchir

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Le Collectif petite enfance prend acte des résultats récents de l'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2022. La détérioration des résultats au cours de la dernière décennie, ainsi que la distanciation de plus en plus marquée de certaines régions par rapport à la moyenne nationale, représentent une source d'inquiétude pour tous les regroupements et organisations œuvrant au mieux-être des tout-petits québécois et de leur famille.

Malgré le découragement qui pourrait naître des constats de cette nouvelle édition, il importe que le travail de ces organisations se poursuive au mieux, en s'assurant qu'un maximum de ressources soient mises à leur disposition et que les conditions nécessaires à leur efficacité soient remplies. L'intensification du travail concerté entre chacune de ces organisations, puis entre ces dernières et les réseaux étatiques, est essentielle et doit être renforcée.

« Nous sommes évidemment déçus de ces constats et il est normal de se remettre en question. Cependant, on ferait collectivement fausse route en concluant que le dévouement des organisations qui œuvrent en petite enfance n'est pas suffisant. Ils et elles travaillent tous les jours à la prévention des difficultés liées au développement global des enfants, de la grossesse à la maternelle. Cet électrochoc doit nous permettre d'améliorer le travail que nous faisons ensemble, de solidifier nos arrimages. Il s'agit donc d'une belle occasion, pour les décideurs et pour la société civile, de réitérer l'importance d'agir en prévention durant cette période charnière, puis, de s'engager pour une augmentation marquée des ressources y étant allouées », mentionne Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance.

