Dévoilement des résultats 2024 de PME MTL : 30 millions octroyés aux entreprises montréalaises

Favoriser la résilience et l'innovation face à l'incertitude

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, dévoile aujourd'hui les résultats de son rapport annuel 2024. Après avoir accordé plus de 30 millions $ en prêts et subventions aux entrepreneuses et entrepreneurs et contribué au soutien de près de 4 700 emplois, PME MTL renforce son rôle de levier économique et social pour la métropole, tout en se préparant à souligner 10 ans au service des collectivités d'ici, avec un événement prévu à l'automne.

« Dans un contexte d'instabilité économique, PME MTL a su réaffirmer en 2024 son rôle essentiel d'acteur de proximité, au cœur du développement harmonieux de nos quartiers. Je suis fier du soutien sans précédent que notre administration offre aux PME montréalaises. Au cours des dix dernières années, la Ville a investi en moyenne 15,2 M$ par an dans le Réseau PME MTL, totalisant 152 M$. Grâce à cet appui, près de 3 800 entreprises bénéficient annuellement d'un accompagnement personnalisé. Ces résultats témoignent de notre engagement constant envers la vitalité économique de Montréal et la réussite de nos entrepreneurs », souligne Luc Rabouin, responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal et maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Des effets multiplicateurs pour l'économie montréalaise

En 2024, PME MTL a accordé des financements à 334 entreprises, générant un effet de levier substantiel : chaque dollar accordé par l'organisme a attiré 1,52 $ de financement complémentaire. Au total, ces interventions ont contribué à la création de 1 165 nouveaux emplois et au maintien de 3 533 postes existants, favorisant ainsi le développement des quartiers, des milieux de vie et des entreprises.

Du soutien qui favorise l'innovation et la pérennité de l'écosystème entrepreneurial

Le rapport des résultats 2024 révèle que l'équipe experte de PME MTL a accompagné 3 596 entreprises en 2024, dont plus de la moitié (51,72 %) se trouvaient en phase de croissance. PME MTL a aussi officialisé en cours d'année, une association avec le Conseil de l'innovation du Québec (CIQ) afin de bonifier les services offerts. Au total, 504 entreprises ont bénéficié d'un accompagnement spécialisé en la matière que ce soit pour une innovation de produit, de service ou de processus.

Par ailleurs, l'économie sociale occupe toujours un rôle crucial dans le développement de solutions face aux défis actuels, notamment par le biais de projets. Notons que les OBNL et coopératives représentent près d'une entreprise accompagnée sur cinq (16,91 %) par le Réseau.

Au-delà du financement, PME MTL a offert du soutien à :

761 commerces

261 entreprises qui ont mis en œuvre des projets liés à l'adoption de pratiques durables

Plus de 1 000 entrepreneurs en prédémarrage ou en démarrage qui ont assisté aux quelques 15 0 séances d'information

Une étude publiée à l'automne 2023, menée par le cabinet d'experts-conseils Raymond Chabot Grant Thornton, soutenait d'ailleurs que 92 % des 647 entreprises soutenues par PME MTL sont encore en activité deux ans après avoir bénéficié de l'accompagnement de l'organisme.

« Notre bilan de 2024 témoigne de notre engagement comme partenaires directs des entrepreneuses et entrepreneurs, des entreprises d'économie sociale et des institutions qui bâtissent ensemble la prospérité de Montréal. Bien plus que des bailleurs de fonds, nous sommes de véritables collaborateurs qui travaillent main dans la main avec tous celles et ceux qui contribuent à la vitalité économique de nos quartiers », expliquent les directrices générales et directeurs généraux des six pôles de services de PME MTL, Annie Bourgoin, Marie-Claude Dauray, Jean François Lalonde, Marc-André Perron, Nathalie Robitaille et Gilbert Samaha.

« Avec les défis d'aujourd'hui et de demain, nous voulons jouer un rôle actif dans le développement de nos collectivités, unir nos forces avec les différents acteurs sur le terrain, pour assurer une économie plus verte, inclusive et durable. Développer Montréal pour les Montréalaises et par les Montréalais », concluent-ils.

