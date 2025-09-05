Dévoilement des projets lauréats de la 38e édition des Prix Nobilis de l'APCHQ - Région de Québec

QUÉBEC , le 5 sept. 2025 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) - Région de Québec, était heureuse de dévoiler hier, les 19 projets lauréats des Prix Nobilis 2025, en partenariat avec DuProprio et Desjardins, Marché de la construction résidentielle. Les Prix Nobilis reconnaissent annuellement l'excellence et la qualité d'exécution des projets de construction ou de rénovation dans la grande région de Québec, présentés par des entrepreneurs membres de l'Association.

« Il est important de célébrer l'excellence et la qualité du travail qui se fait en habitation sur notre territoire », a mentionné Sabrina Pelletier, présidente de l'APCHQ - Région de Québec et directrice des ventes et marketing - associée chez Pelletier Déco Surfaces. « Non seulement les Prix Nobilis sont une source d'inspiration pour le grand public, mais aussi pour les équipes qui voient leurs efforts couronnés d'une récompense, c'est une immense source de fierté. »

Liste des projets lauréats par catégorie sur prixnobilis.com

Prix excluant le terrain et les taxes s'il y a lieu. Photos disponibles sur prixnobilis.com.



Catégorie Sous-catégorie Finalistes Cuisine - neuve ou rénovée

Catégorie présentée par Distribution 2020 - Division de Richelieu 50 000 $ et moins Lauréat : Simard Cuisine et Salle de bains Aussi finalistes : Griffe Cuisine, Signature Cuisines A.C.

Plus de 50 000 $ à

75 000 $ Lauréat : Christian Marcoux cuisine et mobilier design Aussi finalistes : Richard & Levesque Cuisines Salles de Bain, Simard Cuisine et Salle de bains

Plus de 75 000 $ Lauréat : Ma cuisiniste armoires et design Aussi finalistes : Christian Marcoux cuisine et mobilier design, Richard & Levesque Cuisines Salles de Bain Bâtiment commercial - neuf ou rénové Catégorie présentée par la Commission de la construction du Québec Moins de

1 000 000 $ Lauréat : Signature AP Aussi finalistes : Les constructions Palex, SIRA Construction Bâtiment commercial - neuf ou rénové

Catégorie présentée par la Commission de la construction du Québec 1 000 000 $ et plus Lauréat : Construction Citadelle Aussi finalistes : Cas par Cas, Frégeau Construction Unité d'habitation neuve jumelée ou en rangée Catégorie présentée par Matériaux Audet 400 000 $ et moins

Lauréat : Chabot Construction Aussi finalistes : B.T.L. Immobiliers, Construction Rénovation Tapp Rénovation et/ou agrandissement résidentiel Catégorie présentée par Canac 100 000 $ et moins Lauréat : Blanchet Entrepreneur Général Aussi finalistes : Dumont design, Prévost - Meubles sur mesure

Plus de 100 000 $ à

200 000 $ Lauréat : De Vallières construction Aussi finalistes : Construction Thibodeau & Père, L'Atelier Avant-Garde

Plus de 200 000 $ à

350 000 $ Lauréat : Construction Rénovation Distinction Aussi finalistes : L'Atelier Avant-Garde, Mobili cuisine et salle de bain

Plus de 350 000 $ à

500 000 $ Lauréat : L'Atelier Avant-Garde Aussi finalistes : Construction Les Chevronnés, De Vallières construction

Plus de 500 000 $ à

750 000 $ Lauréat : Construction Roger Landry Aussi finalistes : Cas par Cas, L'Atelier Avant-Garde

Plus de 750 000 $ Lauréat : Cas par Cas Aussi finalistes : Erige, Fortier construction Habitation neuve unifamiliale

Catégorie coprésentée par DuProprio et Desjardins, Marché de la construction résidentielle 475 000 $ et moins Lauréat : Les Constructions T Ouellet Aussi finalistes : Brière Construction et Rénovation, De Vallières construction

Plus de 475 000 $ à

575 000 $ Lauréat : Chabot Construction Aussi finalistes : Menuiserie Ranger, OÏKOS Construction résidentielle

Plus de 575 000 $ à

750 000 $ Lauréat : Chabot Construction Aussi finalistes : Construction A. LeBlanc, Construction McKinley

Plus de 750 000 $ à

950 000 $ Lauréat : Construction McKinley Aussi finalistes : Cas par Cas, Construction SMB Dallaire Habitation neuve unifamiliale (suite)

Catégorie coprésentée par DuProprio et Desjardins, Marché de la construction résidentielle Plus de 950 000 $ à

1 200 000 $ Lauréat : André Rousseau Construction Aussi finalistes : Construction Urbanext, Manero Construction Plus de 1 200 000 $ à 1 500 000 $ Lauréat : André Rousseau Construction Aussi finalistes : Construction SMB Dallaire, Lortie Construction

Plus de 1 500 000 $ Lauréat : Lortie Construction Aussi finalistes : Cas par Cas, Erige

Dans la catégorie Bâtiment multifamilial (neuf ou rénové) - Plus de 1 500 000 $ qui n'a pu être ouverte cette année, les membres du jury ont octroyé une mention spéciale à Sira Construction. Enfin, dans le cadre de l'engagement de l'APCHQ envers la construction durable, le gala a aussi permis de remettre, en partenariat avec EBAX Services en bâtiment, une mention « Développement durable » à Cas par cas, pour le projet présenté dans la catégorie Habitation neuve unifamiliale - Plus de 1 500 000 $.

Rigueur et impartialité

C'est sous la supervision de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et sous l'œil attentif d'un jury indépendant, composé de professionnels de l'industrie, que chaque projet retenu comme finaliste a traversé un processus de sélection rigoureux. Les critères de sélection incluent une évaluation de la qualité de la construction, de la qualité de la conception, de l'intégration à l'environnement, des particularités et contraintes techniques, et du rapport qualité/prix.

À propos de l'APCHQ - Région de Québec

L'Association, qui regroupe quelque 3 700 entrepreneurs en construction et rénovation dans les grandes régions de Québec et Lévis, fait partie d'un réseau fédéré de 13 associations régionales et s'engage à offrir une expertise soutenant le développement des entrepreneur•e•s de l'industrie de la rénovation et de la construction résidentielle. L'APCHQ - Région de Québec est reconnue pour ses initiatives telles que le salon Expo habitat Québec, l'attribution des Prix Nobilis et le répertoire en ligne trouverunentrepreneur.com .

SOURCE APCHQ inc.

Isabelle Lessard, gestionnaire communication et marketing, 418 682-3353 | [email protected]