Dévoilement des nominés pour la 19e édition des Prix de la Guilde dans la catégorie télévision

TORONTO, le 3 sept. 2020 /CNW/ - Nous avons le plaisir d'annoncer les nominations pour les Prix de la Guilde 2020 pour les séries télévisées, les téléfilms et les mini-séries. Les gagnants dans ces catégories seront annoncés lors de la 19e cérémonie annuelle de remise des prix, qui aura lieu la semaine du 24 octobre 2020.

Nous avons reçu plus de 200 candidatures pour la catégorie télévision cette année.

Les nominations pour les longs métrages, les documentaires et les courts métrages seront annoncées après la réunion du jury des prix de la Guilde le 12 septembre. La longue liste pour le Prix Découverte sera également dévoilée tout en mettant en avant les réalisateurs émergents pour leur premier ou deuxième long métrage.

« En cette période difficile, il est réconfortant de voir que les travaux des cinéastes, des directeurs artistiques et des monteurs canadiens sont plus dynamiques et prometteurs que jamais », a déclaré le président de la Guilde, Tim Southam. « La Guilde a très hâte de célébrer les contributions de ces créateurs canadiens exceptionnels cette année et pour de nombreuses années à venir ».

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Daniel Grou - Vikings, Episode 610, The Best Laid Plans

Dawn Wilkinson - Locke & Key, Episode 107, Dissection

Holly Dale - Transplant, Episode 101, Pilot

Stephen D Surjik - See, Episode 106, Silk

Ken Girotti - Fortunate Son, Episode 105, For What It's Worth

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE HUMORISTIQUE

Daniel Levy & Andrew Cividino - Schitt's Creek, Episode 614, Happy Ending

Jordan Canning & Aleysa Young - Baroness Von Sketch Show, Episode 401, Humanity is in an Awkward Stage

Adriana Maggs, Sarah Polley & Will Bowes - Hey Lady!

Bruce McCulloch - TallBoyz, Episode 101, What's it gonna be, boys?

Joyce Wong - Workin' Moms, Episode 405, To Lure a Squirrel

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE JEUNESSE

Siobhan Devine - Gabby Duran & the Unsittables, Episode 118, Warm, Thick and Saucy

Bruce McDonald - Malory Towers, Episode 111, The Spider

Leslie Hope - Lost in Space, Episode 203, Echoes

Nimisha Mukerji - Gabby Duran & The Unsittables, Episode 116, Night Train and Vortex

Megan Follows - Heartland, Episode 1304, The Eye of the Storm

Felipe Rodriguez - Hudson and Rex, Episode 202, Over Ice

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN TÉLÉFILM OU D'UNE MINISÉRIE

Michael Nankin - Chris Watts: Confessions of a Killer

Caroline Labrèche - No Good Deed

Nathan Morlando - Cardinal: Until the Night, Scott

Ali Liebert - Amish Abduction

Winnifred Jong - Mystery 101: Dead Talk

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIE DRAMATIQUE

Britt Doughty - Impulse - Season 2, Episode 203, The Moroi

Armando Sgrignuoli - Frankie Drake Mysteries, Episode 301, No Friends Like Old Friends

Tony Ianni - The Expanse, Episode 401, New Terra

André Guimond - Transplant, Episode 101, Pilot

Ingrid Jurek - Titans, Episode 209, Atonement

Rory Cheyne - Locke and Key, Episode 101, Know what this is about?

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - TÉLÉFILM OU MINISÉRIE

Dennis Davenport - Cardinal: Until the Night, Robert

Britt Doughty - Self Made: Inspired by the Life of Madam C. J. Walker, Episode 104, A Credit to the Race

Marian Wihak - Christmas 9 to 5

Jean Bécotte - Glass Houses

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIE HUMORISTIQUE OU JEUNESSE

Zoe Sakellaropoulo - The Bold Type, Episode 310, Breaking Through the Noise

Lisa Soper - The Chilling Adventures of Sabrina, Episode 303, Heavy is the Crown

Chris Crane - New Eden, Episode 105, A Whole Lotta Buzz

Ian Brock - Utopia Falls, Episode 110, If I Ruled the World

Ciara Vernon - Hey Lady!

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIE DRAMATIQUE

Aaron Marshall - The Handmaid's Tale, Episode 309, Heroic

Gillian Truster - Anne With An E, Episode 307, A Strong Effort of the Spirit of Good

Teresa De Luca - Coroner, Episode 208, Fire Part 2

Roderick Deogrades - Killjoys, Episode 501, Run, Yala, Run

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - TÉLÉFILM OU MINISÉRIE

Hugh Elchuk - Cardinal: Until the Night, John & Lise

Sandy Pereira - Cardinal: Until the Night, Scott

James Patrick - Chris Watts: Confessions of a Killer

Lee-Ann Cass - Christmas Chalet

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIE HUMORISTIQUE OU JEUNESSE

David Wharnsby - Hey Lady!

James Patrick - Utopia Falls, Episode 109, Worst Behavior

Paul Winestock - Schitt's Creek, Episode 613, Start Spreading the News

Mike Fly, Marianna Khoury, Aren Hansen, Sean Song, Nick Wong - Baroness Von Sketch Show, Episode 401, Humanity is in an Awkward Stage

Robert de Lint - Kim's Convenience, Episode 413, Bon Voyage

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIE DRAMATIQUE

J.R. Fountain, Dustin Harris, Jill Purdy, Dashen Naidoo, Craig McLellan, Kevin Banks - Locke & Key, Episode 110, Crown of Shadows

Nelson Ferreira, Alex Bullick, Dustin Harris, Craig MacLellan, Tyler Whitham - The Expanse, Episode 401, New Terra

Nelson Ferreira, Alex Bullick, Dustin Harris, Craig MacLellan, Tyler Whitham - The Handmaid's Tale, Episode 309, Heroic

Nelson Ferreira, Alex Bullick, Danielle McBride, Dashen Naidoo, Gerald Trepy, Mitch Bederman - Altered Carbon, Episode 202, Payment Deferred

Tyler Whitham, Danielle McBride, Joe Bracciale, Joe Mancuso - Anne With An E, Episode 306, The Summit of My Desires

MEILLEUR MONTAGE SON - TÉLÉFILM OU MINISÉRIE

David McCallum, Barry Gilmore, Jane Tattersall, David Caporale, Brennan Mercer - Cardinal: Until the Night, John & Lise

Jeremy Kessler, Ray Campbell, Steven Blair - Christmas 9 to 5

Faustine Pelipel - Christmas Chalet

Jill Purdy - Escaping the NXIVM Cult: A Mother's Fight to Save her Daughter

Claudia Pinto, Faustine Pelipel, Mark Gingras, Tom Bjelic - Matchmaker Mysteries: A Killer Engagement

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIE HUMORISTIQUE OU JEUNESSE

Janice Ierulli, Bryson Cassidy, Matthew Hussey, Dave Johnson, Steven Roberts - Hudson & Rex, Episode 217, Graveyard Shift

James Robinson, John Smith, P. Jason MacNeill - Odd Squad: Mobile Unit, Episode 301, Odd Beginnings

David Caporale, David McCallum, Krystin Hunter - Hey Lady!

Danielle McBride, John Smith - Baroness Von Sketch Show, Episode 401, Humanity is in an Awkward Stage

