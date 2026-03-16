OTTAWA, ON, le 16 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, a clôturé le Grand Défi IAgouv du G7 lors de la journée de présentation, au cours de laquelle ont été dévoilées les équipes innovantes récipiendaires d'un financement.

Le Grand Défi invitait les innovateurs et innovatrices des pays du G7 et de l'Union européenne à proposer des solutions axées sur l'IA pour répondre à des enjeux du secteur public. Les propositions ont été examinées par un groupe expert en IA, et les propositions suivantes ont été sélectionnées pour recevoir un financement pouvant aller jusqu'à 10 000 $ afin de poursuivre leur développement :

Fournir une interface accessible pour remplir des formulaires gouvernementaux à l'aide de l'IA

Soutenir l'expertise humaine dans les tâches analytiques

Améliorer l'efficacité des tâches routinières et administratives dans les hôpitaux

Lutter contre la désinformation financière sur les réseaux sociaux

Analyser les débats publics sur différentes plateformes pour aider les personnes chargées de prendre des décisions à mieux comprendre les points de vue des citoyennes et citoyens

Optimiser l'entretien des infrastructures en surveillant avec précision l'intégrité structurelle

Repérer et éliminer les biais dans les communications gouvernementales

La liste des récipiendaires de financement, des mentions honorables et des finalistes est disponible sur le site Web du Grand Défi, où vous trouverez également des renseignements sur les solutions proposées.

Citation

« Alors que le Grand Défi IAgouv du G7 touche à sa fin, nous tenons à remercier les participants et participantes provenant de partout au Canada, ainsi que des pays du G7 et de l'Union européenne. Les propositions soumises visent à relever de véritables défis dans la fonction publique et à apporter des changements concrets tant au Canada qu'à l'échelle internationale. Il n'a jamais été aussi important d'exploiter de manière responsable le potentiel de l'IA, et nous avons hâte de voir comment ces solutions innovantes pourraient améliorer la façon de travailler des administrations publiques. »

L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor

Faits en bref

Le gouvernement du Canada, qui a assumé la présidence du G7 en 2025, a assuré la direction du Grand Défi IAgouv du G7, une initiative issue de la Déclaration des dirigeants du G7 sur l'IA pour la prospérité.

Plus de 100 solutions provenant des pays du G7 et de l'Union européenne ont été soumises dans le cadre du Grand Défi.

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SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

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