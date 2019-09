Dévoilement des finalistes des Prix de la Guilde canadienne des réalisateurs 2019

TORONTO, le 12 sept. 2019 /CNW/ - La Guilde canadienne des réalisateurs a l'immense plaisir de dévoiler la liste complète des finalistes des Prix de la Guilde 2019 pour les catégories Long métrage, Documentaire, Courts métrage, Série télévisée et Téléfilms et Miniséries. Sélectionnés parmi près de 300 soumissions, les candidats représentent un spectre de talents, de styles et de diversité dans l'industrie des médias télévisuels et cinématographiques.

Cette 18e édition des Prix de la Guilde aura lieu le samedi, 26 octobre au Fairmont Royal York à Toronto.

« Chaque année, les soumissions des longs métrages sont plus impressionnantes que l'année précédente, » a déclaré Tim Southam, président de la Guilde « ces travaux de grande qualité nous rappellent que les talents et les productions canadiens sont incomparables. »

Cette annonce présente la liste des nominations finales qui précédera la remise des prix à la 18e édition des Prix de la Guilde. Précédemment, nous avions annoncé la liste des nominations pour la catégorie Télévision ainsi que la liste des meilleurs nouveaux cinéastes pour le Prix de la Découverte.

Les nominations pour la Contribution exceptionnelle à la réalisation d'un long métrage reconnait le réalisateur ainsi que tous les membres de la guilde ayant contribué au projet.

PRIX DE LA GUILDE POUR L'ENSEMBLE DE LA CARRIÈRE

George Mihalka

PRIX DU MEMBRE HONORABLE À VIE

Carole Vivier

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN LONG MÉTRAGE

Robert Budreau - Stockholm

Zach Lipovsky (with Adam Stein) - Freaks

Patricia Rozema - Mouthpiece

Jasmin Mozaffari - Firecrackers

Marie Clements - Red Snow

PRIX ALLAN KING POUR L'EXCELLENCE EN RÉALISATION DE DOCUMENTAIRES

Matt Gallagher - Prey

Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky - Anthropocene: The Human Epoch

Laurie Lynd - Killing Patient Zero

Igor Drljaca - The Stone Speakers

John Houston - Atautsikut / Leaving None Behind

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - DOCUMENTAIRE

Nick Hector - Prey

Trevor Ambrose - Killing Patient Zero

Eamonn O'Connor, Daniel Roher - Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band

Jeff Warren - Assholes: A Theory

Shelley Therrien - Queering the Script

MEILLEUR COURT MÉTRAGE

Caitlyn Sponheimer - Kitty's Naughty Knickers

Martin Buzora - The Story of Pema

Katrina Saville - I Beat Up My Rapist

Weyni Mengesha - With Me

Thea Hollatz - Hot Flash

PRIX DE LA DÉCOUVERTE

Presenté par Vanguarde Artists Management

Matthew Rankin - The Twentieth Century

Nicole Dorsey - Black Conflux

Tasha Hubbard - nîpawistamâsowin: We Will Stand Up

Harry Cepka - Raf

Heather Young - Murmur

MEILLEURE CONCEPTION / DIRECTION ARTISTIQUE - LONG MÉTRAGE

Émmanuel Frechette - The Hummingbird Project

Philip Barker - Guest of Honour

Chris Crane - Clifton Hill

Thea Hollatz - Firecrackers

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - LONG MÉTRAGE

Simone Smith - Firecrackers

Lara Johnston - Mouthpiece

Cam McLauchlin - Clifton Hill

Susan Shipton - Guest of Honour

Charles Ross - HERO Inspired by the Extraordinary Life & Times of Mr. Ulric Cross

MEILLEUR MONTAGE SON - LONG MÉTRAGE

J.R Fountain, Jill Purdy - Scary Stories to Tell in the Dark

Nelson Ferreira - Run This Town

Alan Geldart, Emilie Boucek, Tom Bjelic - The Rest of Us

Brent Pickett, Krystin Hunter, Paul Germann - Goalie

Fred Brennan - Through Black Spruce

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Mathias Herndl - The Twilight Zone, épisode 108, Point of Origin

Jeremy Podeswa - The Handmaid's Tale, épisode 210, The Last Ceremony

Deborah Chow - American Gods, épisode 203, Muninn

Adam Kane - Deadly Class, épisode 105, Saudade

Mairzee Almas - Impulse, épisode 110, New Beginnings

Felipe Rodriguez - Blood and Water, épisode 201

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE HUMORISTIQUE

Jordan Canning/Jeremy Lalonde - Baroness von Sketch Show, épisode 301, Is That You Karen?Sherry White - Little Dog, épisode 201, Round Eight

Philip Sternberg - Workin' Moms, épisode 303, Daddy's Home

Mars Horodyski - Mr. D, épisode 803, Breaking Slime

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UNE SÉRIE JEUNESSE

Bradley Walsh - Northern Rescue, épisode 101, Qué Sera

Rachel Talalay - The Chilling Adventures of Sabrina, épisode 106, Chapter Six: An Exorcism in Greendale

JJ Johnson - Odd Squad, épisode 235, Odds and Ends

Gail Harvey - Northern Rescue, épisode 104, D-U-A-L-I-T-Y

CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RÉALISATION D'UN TÉLÉFILM OU D'UNE MINISÉRIE

Norma Bailey - Mary Kills People, épisode 301, The Key to Faith

Jem Garrard - Killer High

Gail Harvey - No One Would Tell

Robert C. Cooper - Unspeakable, épisode 101, Emergence

Philippe Gagnon - Mean Queen

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIE DRAMATIQUE

Mark Steel - The Umbrella Academy, épisode 106, The Day That Wasn't

Elisabeth Williams - The Handmaid's Tale, épisode 205, Seeds

Tamara Deverell - Star Trek Discovery, épisode 214, Such Sweet Sorrow, Part 2

Rory Cheyne - American Gods, épisode 206, Donar the Great

Jean-Francois Campeau - Anne With An E, épisode 202, Signs Are Small Measurable Things, But Interpretations Are Illimitable

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - TÉLÉFILM OU MINISÉRIE

Rory Cheyne, Dennis Davenport - Cardinal, épisode 301, Sam

Helen Kotsonis - Believe Me: The Abduction of Lisa McVey

Tim Bider - Mary Kills People, épisode 304, Switzerland Has Trees

Jean Bécotte - Mad Mom

MEILLEURE CONCEPTION/DIRECTION ARTISTIQUE - SÉRIE HUMORISTIQUE OU JEUNESSE

Brendan Smith - Schitt's Creek, épisode 514, Life Is a Cabaret

Zoe Sakellaropoulo - The Bold Type

Lisa Soper - The Chilling Adventures of Sabrina

Stephen Stanley - Holly Hobbie

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIE DRAMATIQUE

Wendy Hallam Martin - The Handmaid's Tale, épisode 201, June

Ana Yavari - The Handmaid's Tale, épisode 207, After

Lisa Grootenboer - Anne with an E, épisode 207, Memory Has as Many Moods as the Temper

Stephen Roque - The Expanse, épisode 313, Abaddon's Gate

Thorben Bieger - Pure, épisode 206, Wedding

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - TÉLÉFILM OU MINISÉRIE

Hugh Elchuk - Cardinal: By The Time Your Read This, épisode 302, Roman & Irena

Stephen Roque - Mary Kills People, épisode 305, Wolf, Meet Henhouse

Jean Coulombe - Mary Kills People, épisode 304, Switzerland Has Trees

Lisa Grootenboer - Believe Me: The Abduction of Lisa McVey

MEILLEUR MONTAGE IMAGE - SÉRIE HUMORISTIQUE OU JEUNESSE

Drew MacLeod - Letterkenny, épisode 501, We Don't Fight at Weddings

John Nicholls - Little Dog, épisode 201, Round Eight

Michelle Szemberg - Northern Rescue, épisode 101, Qué Sera

Maria Psaila & Dean Soltys - Mr. D, épisode 803, Breaking Slime

Richard Schwadel - Loudermilk, épisode 206, Our Lips Are Sealed

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIE DRAMATIQUE

Dave Rose, Dashen Naidoo, Nelson Ferreira, Craig MacLellan, Dustin Harris - The Expanse, épisode 302, IFF

Joe Bracciale, Tyler Whitham, Alex Bullick, Jill Purdy, Kevin Banks, Craig MacLellan - American Gods, épisode 202, The Beguiling Man

John Loranger, Alastair Gray, Dan Sexton - Into the Badlands, épisode 316, Chapter XXXII: Seven Strike as One

Mark Beck, Jonas Kuhnemann, Richard Calistan, Joseph Doane - Murdoch Mysteries, épisode 1206, Sir. Sir? Sir!!!

Joe Bracciale, Joe Mancuso, Nadya Hanlon, Danielle McBride, Dashen Naidoo, Tyler Whitham - Anne With An E, épisode 201, Youth Is the Season of Hope

MEILLEUR MONTAGE SON - TÉLÉFILM OU MINISÉRIE

Brian Eimer, Michael Bonini - Believe Me: The Abduction of Lisa McVey

David McCallum, Jane Tattersall, Barry Gilmore, Claire Dobson, Paul Germann, Christopher King - Cardinal: By The Time You Read This, épisode 301, Sam

Allan Fung, Geoffrey Raffan, Melissa Hinton, Holly Greenly - Crossword Mysteries: A Puzzle to Die For

Jean Bot, Susan Conley, Paul Germann - Mary Kills People, épisode 301, The Key to Faith

MEILLEUR MONTAGE SON - SÉRIE HUMORISTIQUE OU JEUNESSE

P. Jason MacNeill, John Smith, James Robinson - Odd Squad: World Turned Odd

Kevin Howard, Robert Hegedus, Kevin Banks, Richard Calistan, Jason MacNeill - Heartland, épisode 1207, Running Scared

Janice Ierulli, Mark Shnuriwsky, Cailey Milito, Clive Turner, Alastair Gray, Susan Fawcett, Gren-Eric Zwicker, Simon Minimus - Northern Rescue, épisode 109, Wake Up

Christopher Alan King, Susan Conley, Taylor Brockelsby - Little Dog, épisode 201, Round Eight

Allan Fung, Gray Aletter, Melissa Hinton, Holly Greenly - Holly Hobbie, épisode 101, The Show Starter

