Plus de 50 pays et organisations internationales ont confirmé leur participation à l'exposition nationale globale de cette année. En particulier, la Norvège, le Bénin, le Burundi et le Fonds international d'urgence pour l'enfance (UNICEF) des Nations Unies feront leurs débuts à l'événement. L'exposition nationale complète intégrera des moments importants comme l'année des relations diplomatiques bilatérales, l'année de la culture et du tourisme et l'année des échanges interpersonnels pour mettre en valeur les réalisations de la coopération bilatérale entre la Chine et d'autres pays.

Enterprise & Business Exhibition comprendra six grands espaces d'exposition, soit les produits alimentaires et agricoles, les automobiles, l'équipement technologique, les biens de consommation, l'équipement médical et les produits de soins de santé, ainsi que le commerce des services, tout en poursuivant son engagement envers la zone d'incubation de l'innovation. À ce jour, l'espace d'exposition total réservé a dépassé 360 000 mètres carrés. L'organisation des missions commerciales et des visiteurs professionnels progresse rapidement, avec une augmentation prévue du nombre de visiteurs professionnels à la 7e CIIE.

Cette année, le Forum économique international de Hongqiao comprendra le forum principal et divers sous-forums connexes sous le thème de l'ouverture de haut niveau pour une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive. Ces événements comprendront le lancement du Rapport sur l'ouverture mondiale 2024. et un séminaire international portant sur les conclusions du rapport. Afin d'améliorer les interactions pendant le forum, des efforts seront également déployés pour organiser des activités d'échange avant la pandémie, qui sont connues sous le nom de gala CIIE & HQF.

La demande pour les événements de soutien de la 7e CIIE, qui est ouverte depuis le 19 juin, se terminera le 31 août. Les échanges entre les peuples dans le cadre de l'exposition de cette année ont invité les institutions pertinentes des stades national et international à organiser des spectacles culturels autour de grands thèmes bilatéraux et multilatéraux, visant à démontrer les résultats fructueux des échanges amicaux entre la Chine et d'autres pays.

De plus, une nouvelle ronde de la collection CIIE Stories a été lancée à l'échelle mondiale. Les personnes ou les organisations qui ont déjà participé à la CIIE sont invitées à soumettre leur candidature par courriel officiel [email protected] ou par l'entremise du site Web officiel pour partager leurs « Voix CIIE ».

Avec autant de personnes qui manifestent de l'intérêt pour la foire commerciale, assurez-vous d'obtenir votre place à la CIIE :

Inscrivez-vous en tant qu'exposant :

https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en

Inscrivez-vous en tant que visiteur professionnel :

Registration-China International Import Expo Bureau

Mme Cui Yan

Tél. : 0086-21-968888

Courriel : [email protected]

