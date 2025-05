VANCOUVER, BC, le 9 mai 2025 /CNW/ - TELUS Corporation (TELUS) (TSX : T) (NYSE : TU) a annoncé aujourd'hui que les candidats nommés dans la circulaire d'information de 2025 de l'entreprise ont été élus administrateurs de TELUS. Les résultats détaillés de l'élection des administrateurs ayant eu lieu à l'assemblée annuelle de TELUS le 9 mai 2025 (l'Assemblée) figurent ci-dessous.

Chacun des 14 candidats mis en nomination par la direction a été élu administrateur de TELUS.

Candidat ou candidate Votes pour % des votes

pour Abstentions % d'abstentions Raymond T. Chan 685 826 716 98,37 11 371 525 1,63 Hazel Claxton 688 785 155 98,79 8 416 534 1,21 Lisa De Wilde 684 043 093 98,11 13 158 596 1,89 Victor Dodig 691 498 695 99,18 5 700 271 0,82 Darren Entwistle 682 366 011 97,87 14 838 755 2,13 Thomas Flynn 693 297 141 99,44 3 901 641 0,56 Mary Jo Haddad 629 411 988 90,28 67 795 553 9,72 Martha Hall Findlay 693 905 510 99,53 3 293 499 0,47 Christine Magee 688 777 242 98,79 8 421 767 1,21 John Manley 684 643 528 98,20 12 557 151 1,80 David Mowat 687 569 365 98,62 9 629 644 1,38 Marc Parent 660 847 804 94,79 36 350 978 5,21 Denise Pickett 689 927 911 98,96 7 270 661 1,04 W. Sean Willy 691 051 394 99,12 6 147 405 0,88

Les résultats définitifs pour toutes les questions soumises au vote à l'Assemblée seront publiés sous peu à telus.com/aga et déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

