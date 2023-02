BARCELONE, Espagne, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Sous l'impulsion des besoins d'une société intelligente, les exigences en bande passante sur les campus, l'interconnexion industrielle, les scénarios pour les entreprises et les maisons augmentent, et la demande de connectivité du réseau se développe à une vitesse bien plus rapide que nous pouvons l'imaginer. La connectivité devient progressivement la pierre angulaire d'une société intelligente, favorisant grandement la communication et la collaboration dans tous les domaines de la société et de l'économie à l'échelle mondiale, et touchant directement le développement de l'éducation, des soins de santé, de la fabrication, de l'agriculture, des transports et d'autres industries.

En tant que moyen de communication le plus écologique et à faible émission de carbone, la fibre est le moyen de choix pour le développement durable des réseaux fixes. Le développement d'un réseau entièrement optique peut grandement soutenir le développement écologique de l'économie sociale. Pierre angulaire de la construction d'un réseau fixe à large bande, le réseau écologique entièrement optique peut offrir une expérience durable en gigabit. De nos jours, le « réseau optique Gigabit » favorise efficacement la diffusion rapide de diverses applications intelligentes grâce à son expérience ultime de connectivité des utilisateurs, et sa technologie, son réseau, son écologie et ses utilisateurs se développent rapidement dans le monde entier. À l'avenir, avec l'émergence et la popularité des nouvelles technologies et applications telles que la RV, la RA et la vidéo 8K, le « réseau optique Gigabit » doit être mis à niveau pour devenir une connectivité omniprésente de 10 gigabits.

Afin de promouvoir la propagation rapide du « réseau optique Gigabit » et de soutenir la future mise à niveau vers une connectivité omniprésente de 10 gigabits, au cours du MWC 2023, du 27 février au 2 mars, Huawei travaillera avec les principaux exploitants et chefs de file de l'industrie pour discuter du « réseau écologique entièrement optique gigabit ». De plus, Huawei lancera trois solutions novatrices pour l'ère F5.5G afin d'aider l'industrie à passer à 10 Gb/s partout.

Point saillant no 1 : Saisissez l'occasion et voyez comment la connexion écologique entièrement optique permet d'offrir une expérience Gigabit

Le 27 février, Huawei participera au Green All-Optical Forum organisé par l'IDATE, un important organisme de conseil européen. L'IDATE publiera un livre blanc intitulé « Green Fiber Network for Gigabit Experience White Paper » et remettra des prix aux principaux exploitants pour leurs excellentes pratiques. Huawei lancera l'architecture de réseau cible Green Intelligent OptiX pour faciliter la mise à niveau de la connectivité. L'événement rassemblera des acteurs clés qui expliqueront l'orientation future de l'industrie de la connectivité et les points de croissance des entreprises, et débattront des nouvelles possibilités et des défis des réseaux écologiques entièrement optiques gigabit.

Points saillants no 2 : L'avenir est là, et trois nouveaux produits et solutions ont été lancés

Le 27 février, veuillez prêter attention au lancement des produits et solutions de Huawei. Richard Jin, président de la gamme de produits optiques de Huawei, lancera trois nouveaux produits et solutions, atteignant 10 Gb/s et contribuera au développement d'un réseau écologique entièrement optique de bout en bout avec une maison entièrement optique et un réseau urbain de 10 Gb/s ultra-large entièrement optique. La série FTTR de Huawei est à nouveau mise à niveau avec six mises à niveau en matière de beauté, de tarif, de couverture, d'itinérance, de concurrence et de service, éclairant la vie numérique de chaque famille, améliorant la compétitivité de la large bande pour les exploitants, améliorant l'adhérence des utilisateurs, et l'exploitation de nouvelles possibilités dans le marché du billion de dollars; la technologie PON de prochaine génération, qui favorise l'évolution en douceur de la construction du réseau dans son ensemble, accélérant le parcours jusqu'à 10 gigabits; la solution originale de réseau urbain entièrement optique crée un réseau en multiplexage en longueur d'onde urbain avec l'architecture la plus simple et l'expérience ultime, redéfinissant le réseau écologique entièrement optique.

Point saillant no 3 : Vivez dans le présent, regardez vers l'avenir, voyez une maison entièrement optique et un kiosque d'exposition de la connectivité intelligente haut de gamme afin de mettre en valeur les pratiques commerciales fructueuses et les solutions les plus récentes.

Du 26 février au 2 mars, la maison entièrement optique de Huawei et le kiosque d'exposition de la connectivité intelligente haut de gamme présenteront des pratiques commerciales fructueuses et des technologies de pointe pour des réseaux écologiques entièrement optiques. Au SB Plaza Hotel (à environ 750 m de la salle d'exposition du MWC, Huawei se joindra aux plus grands exploitants du monde pour présenter les pratiques commerciales fructueuses des réseaux entièrement optiques, et fera un survol de l'application des nouvelles lignes privées haut de gamme RTO destinées aux grandes entreprises ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises. Découvrez les nouvelles solutions urbaines entièrement optiques grâce au CTP optimal. Surveillez les pratiques commerciales des produits de la série FTTR dans les foyers et les petites et microentreprises, et découvrez les outils de marketing de bout en bout et Wi-Fi haut débit de 2000 Mo/s. Au Fira Gran Via, salon 1 1H50, Huawei présentera un certain nombre de solutions de connectivité entièrement optiques, dont le PON 10G, la FTTR, le 400G, un réseau urbain entièrement optique, des pratiques commerciales fructueuses d'exploitants mondiaux et des technologies de pointe pour soutenir l'évolution future vers la F5.5G.

Vous ne pouvez pas venir sur le site? Pas de problème! Nous avons hâte de vous rencontrer à Barcelone et dans le monde entier en direct. À bientôt!

SOURCE Huawei

