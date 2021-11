Dévoilement de la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium - Le syndicat Unifor se réjouit des annonces tout en rappelant la nécessité d'appuyer cette industrie essentielle pour la région

SAGUENAY, QC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite du dévoilement de la Stratégie québécoise de développement de l'aluminium (SQDA) effectuée cet après-midi par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, le syndicat Unifor qui représente des milliers de travailleuses et travailleurs de cette industrie s'est réjoui des mesures annoncées.

« On milite et on plaide pour des actions concrètes et structurantes pour ce secteur d'activité économique névralgique. Il en va de la pérennité du secteur, des emplois et de notre économie. C'est un message extrêmement positif pour le secteur », a commenté le directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné.

L'annonce consiste en une enveloppe de 475 millions de dollars sur trois ans (2021 - 2024) qui se déploieront en divers axes : stimuler la recherche et l'innovation, soutenir la réalisation de projets structurants et susciter des investissements à travers tous les maillons de la chaîne de valeur de l'aluminium. Les entreprises pourront bénéficier d'interventions financières évaluées à 250 millions de dollars provenant du Fonds de développement économique. Investissement Québec devrait investir de son côté 150 millions pour soutenir la concrétisation des projets. Et 75 millions seront consacrés à la mise en œuvre de la SQDA.

« Il s'agit d'une bonne nouvelle particulièrement pour la 2e et 3e transformation, ce que nous avions demandé lors des consultations. On voit que le gouvernement a tenu compte des consensus de la région, il faut s'en réjouir », a déclaré le dirigeant syndical.

Unifor représente des travailleuses et travailleurs dans plusieurs installations de RioTinto Alcan ainsi que chez plusieurs sous-traitants du géant de l'aluminium.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

