Des contenus originaux, 100% québécois

Pour les fondateurs d'OASIS immersion, Nicolas Lassonde et Denys Lavigne, qui porte aussi le chapeau de co-directeur de la création, la réponse du public a été si favorable qu'une relance estivale s'imposait. « Nous avons lancé notre première exposition, Inspirations, cet hiver, au plus fort de la crise de la Covid-19. Malgré tout, la réponse a été extraordinaire et les circonstances se prêtaient bien à introduire notre vision d'une exposition dynamique, qui évolue dans le temps afin de rester pertinente pour nos visiteurs. Cela rejoint aussi notre objectif de faire de l'espace OASIS immersion un hub de création et d'innovation en mode continu. Le partenariat novateur avec TV5 pour L'odyssée Pacifique va d'ailleurs en ce sens : offrir à nos visiteurs l'opportunité de découvrir des expériences convergentes (documentaire, livre, immersion) qui nous permettent de vivre toutes les facettes d'une œuvre et qui nous révèlent des moments forts et uniques », mentionne Denys Lavigne.

« Pour nous, une des grandes fiertés de ce projet, c'est que tous les segments de l'exposition soient des productions originales, entièrement conçues par des artistes d'ici. Et pour cette édition estivale, plusieurs nouveaux collaborateurs de talent s'ajoutent à notre écosystème créatif, tels que Guillaume Beaudoin, studio Baillat, Vallée Duhamel, Dominique Fils-Aimé et Jean-Phi Goncalves, sans compter la pianiste Alexandra Stréliski, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques, le jeune réalisateur Émile Roy et plusieurs autres qui étaient déjà de la partie », déclare Nicolas Lassonde.

La mer et l'espace comme sources d'inspiration

En nouveauté, OASIS immersion propose entre autres une expérience immersive inspirée du magnifique documentaire L'odyssée Pacifique et du livre Empreinte, conçu par le réalisateur et directeur photo Guillaume Beaudoin. Issue d'une collaboration innovante avec TV5 et Jean-François Ethier, de la maison de production B-612, cette expérience met également en vedette l'autrice-compositrice et interprète Dominique Fils-Aimé et le compositeur Manuel Chantre. Des îles Marquises aux Fidji, à Bora-Bora ou encore Tahiti, les images saisies par le cinéaste feront voyager à travers des paysages majestueux, tout en portant une réflexion sur l'importance de préserver la mer comme source de vie et d'inspiration. Les requins et fonds marins défilent sous les yeux des visiteurs en taille réelle, ce qui rend l'expérience encore plus réaliste et immersive. « TV5 a accepté avec enthousiasme de s'associer à OASIS immersion pour repousser les limites de l'aventure singulière de L'odyssée Pacifique, un documentaire présenté sur nos plateformes, qui offre un regard humaniste et inspirant sur la question environnementale », souligne Cynthia Rhéaume, cheffe des communications à TV5.

Après l'eau, l'espace. « Nous sommes des poussières de rêve » : voilà un moment fort de la réflexion de l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques, qui fait revivre aux visiteurs les moments marquants de sa mission spatiale. Fort de son expérience, il nous transporte dans le cosmos et nous partage ce qui l'a animé tout au long de sa route vers l'espace.

Réflexion et mouvement sociétaux

Autres ajouts : le jeune réalisateur et YouTuber Émile Roy est de retour avec une nouvelle réflexion rafraîchissante sur l'espoir et la résilience. L'atelier créatif Vallée Duhamel, récipiendaire de nombreux prix sur la scène locale et internationale, se joint aussi à OASIS immersion en proposant une expérience saisissante inspirée du hygge, sur une musique enveloppante du compositeur Jean-Phi Goncalves.

Le savoir-faire québécois à l'honneur

La virtuose Alexandra Stréliski tient toujours l'affiche de trois tableaux immersifs inspirés de sa musique et de son parcours ; ceux-ci sont appuyés par des pièces de l'excellent album Inscape. Inspirations mise aussi sur la contribution de nombreux artistes reconnus, que ce soit pour des voix hors champ, la musique, la rédaction des textes ou la réalisation. La comédienne Sylvie Moreau, le metteur en scène Dominic Champagne, le groupe de musique Choses Sauvages, l'humoriste Léa Stréliski et le réalisateur Stefan Verna comptent parmi les nombreux collaborateurs.

En bref, OASIS immersion, c'est

Un voyage palpitant et émouvant où sons, lumières et ambiance tonique s'entremêlent;

Un parcours déambulatoire et sans contact de 75 minutes;

105 projecteurs au laser;

119 haut-parleurs avec système audio ambiophonique;

Un espace de plus de 2 000 mètres carrés;

Trois galeries tapissées de projections 360 degrés murs et planchers;

Un café-lounge avec produits frais, vins et bières du Québec;

Une boutique-souvenir;

Une série de balados animés par Gregory Charles sur le parcours de Québécois inspirants;

sur le parcours de Québécois inspirants; Un lieu de diffusion permanent d'expériences immersives.

Inspirations est à l'affiche jusqu'à la fin de l'été, après quoi une nouvelle expérience immersive prendra d'assaut le lieu de diffusion OASIS immersion.

Une équipe chevronnée

En complément aux récentes nominations de Johnny Ranger (ex-Cirque du Soleil, Moment Factory) à titre de co-directeur de la création et de Julie Castonguay (ex-Cirque du Soleil) en tant que productrice aux contenus et expériences immersives, l'équipe d'OASIS immersion comprend aussi Rémus Blais à la direction technique, ainsi que Darius Rabby, Jean-Pascal Dumoulin-Comeau et le Groupe Écorécréo. L'expo Inspirations a aussi bénéficié de la contribution plusieurs collaborateurs tels que Dpt., Eltoro Studio, Halo Création, Uberko, Jesse Freeston, David-Étienne Durivage, Yoktown's, Yanneek, Mark O Fearghail, Nils Fluck, Anita Bombita, Dominic Saint-Amant, Marelle Communications, Minimal, Coyote Audio, Thaila Kampo, Numérart, AGO Communications et le Groupe d'édition la courte échelle.

Des partenaires indispensables

Le projet OASIS immersion a été rendu possible grâce à l'appui de partenaires stratégiques tels le Ministère du Tourisme du Québec, Investissement Québec, Tourisme Montréal et le Palais des congrès de Montréal. Parmi les collaborateurs de la première exposition Inspirations, on compte également l'Agence spatiale canadienne. L'équipe d'OASIS immersion est aussi heureuse d'accueillir Desjardins comme partenaire à l'innovation pour l'édition estivale de l'exposition Inspirations.

Mesures sanitaires et planification de l'expérience

Pour la sécurité des visiteurs et du personnel, OASIS immersion a mis en place des mesures sanitaires conformes aux directives gouvernementales et en ligne avec le Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires (PROGRÈS), tel que lancé par le Palais des congrès l'an dernier.

Les visiteurs doivent planifier le jour et l'heure de leur visite en achetant des billets sur le site : oasis.im.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Marilyne Levesque, Marelle Communications, [email protected]; 514-884-6351

Liens connexes

www.congresmtl.com