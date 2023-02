MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le projet Royalmount annonce aujourd'hui le début de la construction d'une passerelle piétonnière qui reliera la station de métro De la Savane au tout nouveau quartier Royalmount. Entièrement financée par Carbonleo à hauteur de plus de 25 M$, cette passerelle devrait rapidement devenir un incontournable et un exemple à suivre en matière d'infrastructure favorisant l'utilisation du transport en commun.

Passerelle reliant le métro De la Savane au projet Royalmount (Groupe CNW/Royalmount)

Ayant fait l'objet d'un concours architectural, la passerelle sera signée par la firme Sid Lee Architecture. Réfléchie par l'équipe de Carbonleo, de pair avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, les villes de Mont-Royal et de Montréal, et la STM, cette passerelle qui surplombera l'autoroute Décarie prévoit accueillir près de 10 millions de piétons par année. En raison de la complexité du chantier de construction à venir et du fait qu'une structure enjambera une voie publique, l'ensemble des parties prenantes ont collaboré au projet afin de s'assurer que l'impact sur la circulation soit minime et favorise au maximum la mobilité active.

« La passerelle est au cœur du projet Royalmount. C'est un élément essentiel à sa réalisation, puisque nous visons à maximiser la mobilité active et à réduire l'utilisation automobile. Cette passerelle sera chauffée ou climatisée selon les saisons et permettra aux usagers de traverser directement du métro au Royalmount en tout confort et en toute sécurité », explique Claude Marcotte, vice-président exécutif et associé, Carbonleo.

Déployée sur plus de 200 mètres, cette dernière sera accessible aux personnes à mobilité réduite via un édicule adjacent au métro De la Savane. Une place publique sera également aménagée tout près de la station de métro, point de départ de la passerelle.

Échéancier de travaux

La passerelle devrait ouvrir au public en 2024. Les travaux se feront avec un minimum d'intervention sur l'autoroute Décarie, la première étape étant la préparation du terrain qui a déjà débuté. Elle sera suivie de la construction des piliers. La construction se fera principalement de nuit, utilisera des techniques innovantes et comprendra plusieurs pièces préfabriquées.

À propos de Royalmount

Royalmount est une nouvelle destination montréalaise située au cœur du Midtown, où la connectivité, la créativité et la durabilité se rencontrent. On y retrouvera plus de 170 commerces y compris 60 restaurants et attractions expérientielles. Réalisé par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, Royalmount proposera les meilleures marques, expériences et offres au marché québécois. La première phase consistera en un complexe de commerces de détail et de style de vie de 824 000 pi2 sur deux niveaux. Le quartier abritera également un parc linéaire de 3 km appelé Le Champ Libre ainsi qu'une piazza extérieure.

Premier en son genre, le quartier sera l'un des seuls projets à usage mixte 100 % carboneutre au Canada. Grâce à une approche holistique de la durabilité, de la construction et de la façon qu'auront les visiteurs d'interagir avec l'espace, Royalmount offrira une nouvelle vision du luxe durable qui enrichira Montréal quant à la façon dont les gens magasinent, travaillent, vivent et se divertissent.

Pour plus d'information, visitez le www.royalmount.com

À propos de Carbonleo

Carbonleo est une société privée québécoise de développement et de gestion immobilière, instigatrice d'une approche progressive, humaine, vivante et fortement orientée vers les différentes formes d'expériences. Inspirée par les plus grands créateurs et les meilleures pratiques internationales, l'équipe de bâtisseurs expérimentés de Carbonleo développe des projets immobiliers qui répondent aux aspirations des consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Forte du succès de ses précédents projets mixtes innovants, Carbonleo souhaite contribuer à la revitalisation de Montréal et vise à créer une gamme de projets prometteurs et remarquables à haute valeur ajoutée qui s'intègrent parfaitement aux quartiers dans lesquels ils voient le jour.

L'entreprise, fondée en 2012, compte plus de 150 employés et a déjà de nombreux projets à son actif, dont Quartier DIX30, Royalmount et Four Seasons Hôtel et résidences privées Montréal.

Pour plus d'information sur Carbonleo, visitez le www.carbonleo.com

