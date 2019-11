Dévoilement de la mise à jour de la Politique internationale du Québec - L'UMQ salue une opportunité pour la diplomatie municipale

MONTRÉAL, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue le dévoilement aujourd'hui de la mise à jour de la Politique internationale du Québec, Le Québec : fier et en affaires partout dans le monde!, par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, madame Nadine Girault. Active depuis plusieurs années en faveur de la diplomatie municipale, l'UMQ voit dans l'annonce gouvernementale une occasion de rassembler l'ensemble des municipalités dans un effort de faire rayonner les régions du Québec à travers le monde.

« La représentation à l'international des gouvernements de proximité est sans aucun doute un ingrédient essentiel pour mettre en valeur nos régions. Les priorités identifiées dans la mise à jour de la Politique internationale du Québec, comme recruter de la main d'œuvre et propulser l'innovation québécoise, sont en droite ligne avec ce que fait déjà l'UMQ et les municipalités. Nous sommes heureux de voir que le gouvernement du Québec ouvre la porte à octroyer une plus grande place aux gouvernements de proximité à l'international », a déclaré d'entrée de jeu madame Suzanne Roy, présidente intérimaire de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie.

Soulignant le travail des dernières années des gouvernements de proximité en faveur de la diplomatie municipale, l'UMQ souhaite que l'expertise des municipalités soit prise en compte par le gouvernement du Québec. « Il y a un savoir, des façons de faire dans les municipalités qu'il ne faut pas sous-estimer. Les municipalités, qu'importe leur taille, souhaitent avoir voix au chapitre dans cette politique, et doivent pouvoir s'y reconnaître et y contribuer », a conclu Madame Roy.

Celle-ci a rappelé que plusieurs municipalités de centralité et cités régionales sont à pied d'œuvre pour attirer des investissements et de la main-d'œuvre par des missions à l'international. À cet effet, l'UMQ a lancé l'année 2019 par une importante mission économique au Salon du travail et de la mobilité professionnelle de Paris, où toutes les régions du Québec ont été mises en valeur.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85% de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

