OTTAWA, ON, le 20 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui l'itinéraire officiel de la visite royale de Leurs Majestés le roi Charles III et la reine Camilla à Ottawa les 26 et 27 mai 2025.

Bien que l'objectif principal de la visite soit que le roi Charles III prononce le discours du Trône, Leurs Majestés rencontreront également divers groupes et personnes qui reflètent la richesse géographique et culturelle du pays.

Sa Majesté le roi Charles III entretient des liens étroits avec le Canada depuis fort longtemps, et il partage de nombreuses valeurs chères aux Canadiens et Canadiennes, notamment la gestion de l'environnement, l'autonomisation des jeunes et la célébration du patrimoine dynamique et diversifié du Canada.

Cette première visite en tant que Roi du Canada marque un moment historique, soulignant l'identité et la souveraineté du Canada en tant que monarchie constitutionnelle.

La visite royale renforce également le lien entre le Canada et la monarchie, en plus d'être l'occasion de mieux comprendre le rôle unique de la Couronne dans notre démocratie.

Itinéraire

Le 26 mai

Leurs Majestés arriveront à Ottawa dans l'après-midi du 26 mai. Elles seront reçues au Centre d'accueil du Canada par la gouverneure générale, le premier ministre, des dirigeants autochtones et la lieutenante-gouverneure de l'Ontario. Une garde d'arrivée des Royal Canadian Dragoons - un régiment de cavalerie qui sert d'unité blindée des Forces armées canadiennes - sera également présente.

Après quoi, Leurs Majestés se rendront au parc Lansdowne pour rencontrer des membres d'organismes communautaires et le public.

Ensuite, Leurs Majestés se rendront à Rideau Hall, la résidence officielle de la gouverneure générale du Canada et la résidence officielle du Roi et de la Reine pendant leur séjour au Canada.

Leurs Majestés participeront à une cérémonie de plantation d'arbre, accompagnées par les représentants vice-royaux et des membres de la communauté.

Sa Majesté le Roi recevra ensuite la gouverneure générale du Canada et le premier ministre du Canada.

Le 27 mai

Le matin du 27 mai, Leurs Majestés emprunteront la rue Wellington pour se rendre de la Banque du Canada à l'édifice du Sénat du Canada, à bord du landau officiel du Canada, tiré par des chevaux du Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada.

À son arrivée à l'édifice du Sénat du Canada, le Roi recevra tous les honneurs militaires, y compris un salut royal, une garde d'honneur de 100 personnes du 3e bataillon du Royal Canadian Regiment, une inspection de la garde et de la fanfare, et une salve de 21 coups de canon.

Sa Majesté le roi Charles III prononcera ensuite le discours du Trône pour ouvrir la 45e législature du Canada. Il s'agit d'une rare occasion de voir la démocratie canadienne dans toute son ampleur, c'est-à-dire l'équilibre entre l'héritage et la responsabilité, la tradition et l'action. Avant de conclure leur visite, Leurs Majestés se recueilleront et déposeront une couronne et des fleurs sur la Tombe du Soldat inconnu au Monument commémoratif de guerre du Canada.

Vous pouvez consulter l'itinéraire complet sur la page Web de la visite royale de 2025.

« Nous sommes fiers d'accueillir à nouveau au Canada Leurs Majestés le roi Charles III et la reine Camilla. La lecture du discours du Trône par Sa Majesté le Roi pour ouvrir la 45e législature du Canada est un grand moment pour notre pays, un moment qui rassemble les Canadiennes et Canadiens dans la célébration de notre riche histoire, de notre démocratie et des institutions qui nous servent tous. Cette visite est l'occasion de mettre en valeur la relation spéciale entre le Canada et la Couronne, tout en soulignant la force, la diversité et l'unité qui nous caractérisent sur la scène internationale. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

La dernière fois que le discours du Trône a été lu par un monarque, c'était en 1977. La reine Elizabeth II l'avait alors prononcé dans le cadre de la tournée soulignant son jubilé d'argent. La reine Elizabeth II avait auparavant prononcé le discours du Trône en 1957, lors de sa première visite au Canada en tant que monarque régnant, marquant ainsi la première fois qu'un roi ou une reine ouvrait une législature au Canada.

Le Canada est une monarchie constitutionnelle. Le monarque est le chef de l'État, et ses pouvoirs sont définis par la Constitution et les conventions constitutionnelles. Ces responsabilités sont exercées par le gouverneur général (le représentant du monarque au Canada). Le discours du Trône est habituellement prononcé par le gouverneur général.

Il s'agit de la 20e visite au Canada de Sa Majesté le Roi et de la 6e visite de Sa Majesté la Reine. La dernière visite de Leurs Majestés au Canada (en tant que prince de Galles et duchesse de Cornouailles) a eu lieu du 17 au 19 mai 2022 dans le cadre des célébrations marquant le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II et de ses 70 ans de règne en tant que Reine du Canada.

Le landau officiel est utilisé pour transporter les ambassadeurs, les chefs d'État et de gouvernement, le gouverneur général et les membres de la famille royale durant des cérémonies telles que l'ouverture d'une législature, généralement entre Rideau Hall, la résidence officielle du gouverneur général, et la colline du Parlement.

Située au Monument commémoratif de guerre du Canada, la Tombe du Soldat inconnu est le point central des cérémonies commémoratives nationales et rend hommage aux plus de 116 000 Canadiennes et Canadiens qui ont donné leur vie pour leur pays.

