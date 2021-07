Dévoilement de l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020

Patrice Simard ( Sydney , Athènes, Beijing , Londres, Rio)

Les trois autres joueurs feront leurs débuts sur la scène paralympique :

Eric Furtado-Rodrigues

Anthony Létourneau

Shayne Smith

« Nous avons eu plus de temps que d'habitude, dans des circonstances moins qu'idéales, pour nous préparer en vue de ces Jeux, mais je crois que nous avons utilisé notre temps à bon escient », déclare le cocapitaine Hirschfield. « Notre équipe compte trois joueurs qui concourront pour la première fois dans un tournoi paralympique. Leur dévouement et leur enthousiasme ont été une énorme source de motivation pour le reste de l'équipe. Nous avons tellement de détermination, de talent et d'expérience dans notre programme. C'est pour moi un honneur d'être l'un des capitaines qui se battront avec cette équipe à Tokyo. »

Le Canada s'est qualifié pour les Jeux paralympiques de Tokyo en mars 2020, tout juste avant l'interruption des compétitions sportives dans le monde entier en raison de la pandémie. Le dernier tournoi de qualification de rugby en fauteuil roulant, qui avait eu lieu à Richmond, en Colombie-Britannique, avait permis d'attribuer les deux dernières places pour Tokyo. C'est la même équipe qui avait arboré l'unifolié à la compétition de qualification, qui avait permis au pays de mettre la main sur son billet, grâce à une victoire en demi-finale, qui a été nommée dans l'équipe paralympique en vue des Jeux de Tokyo. Les Jeux paralympiques seront la première compétition internationale de l'équipe depuis ce tournoi.

« Nous sommes très heureux à l'idée de représenter notre pays aux Jeux de Tokyo le mois prochain », ajoute le cocapitaine Dagenais. « L'attente a été longue, c'est vrai, mais nous avons utilisé ce temps supplémentaire pour mieux nous préparer pour une compétition qui promet d'être féroce. Nous sommes persuadés que tout notre travail portera des fruits. »

Actuellement classé au cinquième rang mondial, le Canada a obtenu une médaille d'argent aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019. La nation a également terminé sixième aux Championnats du monde de 2018 et quatrième aux Jeux paralympiques de Rio 2016.

« Je suis très enthousiaste à la perspective de participer à mes premiers Jeux paralympiques », affirme Létourneau. « J'espère que le feu qui brûle en moi est contagieux et qu'il stimulera mes coéquipiers ! ». Le parcours de l'équipe jusqu'à Tokyo a été semé d'embûches. Nous nous sommes unis au moment où ça allait vraiment mal, et aujourd'hui, nous remontons la pente. C'était loin d'être facile, mais nous avons su trouver le bon côté des choses. Avec la pandémie, nous avons dû faire face à de nombreux nouveaux protocoles et règlements. Les membres du personnel de l'équipe ont su nous guider et nous ont permis de naviguer facilement à travers tout ça. Nous en sortons plus forts, et le cœur rempli de gratitude. »

Le Canada ouvrira sa campagne à Tokyo le 25 août contre la Grande-Bretagne. Dans le groupe B, les Canadiens affronteront également les États-Unis (26 août) et la Nouvelle-Zélande (27 août) au tournoi à la ronde. Les demi-finales et les matchs de classement seront disputés le 28 août avant la conclusion de la compétition de rugby en fauteuil roulant le 29 août avec les matchs pour les médailles. Le programme complet peut être consulté ici.

« Nous sommes très heureux du solide groupe d'athlètes sélectionnés et de la façon dont nous nous sommes préparés dans des circonstances difficiles au cours des derniers mois », indique l'entraîneur-chef, Patrick Côté. « Je ne saurais être plus fier de cette équipe, et je suis certain que le travail acharné fourni par chacun donnera des résultats en compétition. Chaque match sera une bataille, et nous sommes prêts à les livrer. »

Le sport du rugby en fauteuil roulant (appelé à l'origine « murderball ») a été inventé au Canada en 1976 et a été présenté aux Jeux paralympiques d'Atlanta 1996 comme sport de démonstration; le Canada y avait remporté la médaille d'argent. Depuis lors, le rugby en fauteuil roulant est inscrit au programme paralympique comme sport officiel. Le Canada compte deux médailles d'argent (Athènes 2004 et Londres 2012) et une de bronze (Beijing 2008), ainsi que deux quatrièmes places (Sydney 2000 et Rio 2016), à son palmarès paralympique.

« Félicitations aux 12 membres de l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant qui se rendront à Tokyo ! » déclare Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020. « Je sais à quel point cette équipe a travaillé fort au cours des derniers mois pour être au sommet de sa forme et prête à concourir ensemble aux Jeux. Le tournoi de rugby en fauteuil roulant est toujours palpitant, et ce sera sans doute encore le cas cette année. Je souhaite bonne chance à Équipe Canada ! Je suis impatiente de vous encourager à Tokyo ! »

ÉQUIPE DE RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 :

Cody Caldwell - Peterborough, Ont.

Patrice Dagenais - Embrun, Ont.

Eric Furtado-Rodrigues - Mississauga, Ont.

Byron Green - Vancouver, C.-B.

Trevor Hirschfield - Parksville, C.-B.

Fabien Lavoie - Québec, QC

Anthony Létourneau* - Boisbriand, QC

Zak Madell - Okotoks, Alb.

Travis Murao - Toronto, Ont.

Patrice Simard - Québec, QC

Shayne Smith* - Toronto, Ont.

Mike Whitehead - Windsor, Ont.

*sous réserve de la classification aux Jeux

Les Jeux paralympiques reportés de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux, et partout au pays, le public canadien aura la possibilité de suivre l'action en direct, grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien publiera la liste officielle de l'équipe qui se rendra aux Jeux, plus tard, cet été.

