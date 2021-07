Ils seront accompagnés de huit athlètes qui feront leurs débuts sur la scène paralympique : Charlotte Bolton, Jessica Frotten, Zachary Gingras, Austin Ingram, Sarah Mickey, Thomas Normandeau, Nate Riech et Greg Stewart. Quadruple paralympien, Lakatos est, à 41 ans, l'aîné de la délégation canadienne tandis que Bolton, 18 ans, en est la benjamine.

« Je suis extrêmement reconnaissante, fière et honorée, déclare la détentrice du record du monde du lancer du disque dans la catégorie F38, Renee Foessel. Les mots ne suffisent pas pour exprimer ce que je ressens à propos de cette occasion qui m'est offerte de démontrer mes années de dévouement à ce sport sur une plateforme où je peux représenter un pays dont je suis si incroyablement fière. J'ai hâte de porter le rouge et le blanc, la tête haute. »

« Ça signifie beaucoup pour moi de faire partie de l'équipe canadienne, dit Nate Riech, champion du monde et détenteur du record du monde du 1500 mètres T38. Je suis particulièrement reconnaissant envers ma famille pour tous les sacrifices qu'elle a faits. Ma mère (la sauteuse à la perche Ardin Tucker) m'a eu au sommet de sa carrière, et elle m'a toujours accordé la priorité au détriment de sa carrière sportive. Dire qu'il y a 16 ans, un médecin m'a dit que je ne pourrais plus jamais faire de sports d'élite, et qu'aujourd'hui, je suis un Paralympien. »

« En vérité, je n'ai jamais travaillé aussi fort de ma vie pour obtenir quelque chose, dit Charlotte Bolton dont ce sont les premiers Jeux paralympiques. La lanceuse ontarienne est détentrice de trois records canadiens. Dès que j'ai su que les Jeux étaient reportés à 2021, je me suis mis en tête d'y aller. Je n'aurais jamais atteint ce niveau en 2020, mais j'ai donné tout ce que j'avais pour me qualifier, même si mon plan était d'abord de viser Paris plutôt que Tokyo. C'est extrêmement gratifiant que mes efforts et ceux de mes entraîneurs et de mon entourage portent leurs fruits. »

C'est le classement mondial en date du 20 juillet 2021 qui a déterminé les athlètes canadiens sélectionnés dans l'équipe paralympique canadienne.

« Les dernières années ont été difficiles, mais le but de tous les athlètes est d'en arriver ici, indique Brent Lakatos, sept fois médaillé paralympiques qui en est à ses cinquièmes Jeux paralympiques. J'ai hâte de prendre place sur la ligne de départ avec les meilleurs athlètes au monde et je ferai de mon mieux pour faire retentir l'hymne national aussi souvent que possible. »

« Pour moi, il y a une constante à toutes les compétitions : m'amuser et prendre plaisir à ce que je fais. À Tokyo 2020, j'ai exactement le même but, mais j'entends aussi profiter à fond de chaque moment, dit Foessel. J'arrive aux Jeux comme titulaire du record du monde, mais mes adversaires sont des femmes fortes et compétitives et la compétition est relevée. Le jour de la compétition, on doit s'attendre à des performances exceptionnelles. Je vise une première médaille paralympique. C'est ce qui me motive à l'entraînement. »

« Depuis toujours, je rêve de porter la feuille d'érable sur mon uniforme aux Jeux, et aujourd'hui, ce rêve se réalise, confie Riech. Je n'ai qu'un seul objectif : gagner! Ça a toujours été ma mentalité et ce n'est certainement pas aujourd'hui que ça va changer. »

« Si je n'avais qu'une seule chose à dire aux partisans, c'est de rêver grand. Il y a deux ans, ce n'était pas dans mes plans d'aller aux Jeux paralympiques à 18 ans, mais quelqu'un a dit que c'était possible et j'ai répondu oui, dit Bolton. Depuis ce moment, aller aux Jeux est le grand rêve de ma vie. On n'est jamais trop vieux ou trop jeune pour avoir de grands rêves. »

Le Canada doit huit de ses 29 médailles des Jeux paralympiques de Rio 2016 aux athlètes de l'équipe d'athlétisme, dont trois de ses huit médailles d'or. Brent Lakatos et Liam Stanley sont parmi les médaillés de Rio qui sont de retour en piste.

Lors des Championnats du monde de para-athlétisme de 2019 de Dubaï, le Canada avait récolté six médailles. Trois d'entre elles (deux d'or et une d'argent) sont une gracieuseté de Lakatos. L'autre médaille d'or de l'unifolié est revenue à Riech, ce qui lui a valu son premier titre de champion du monde du 1500 mètres T38. Stewart et Foessel se sont démarqués dans les épreuves de lancer en signant chacun un record canadien grâce à la performance qui leur a valu une médaille. Stewart a mis la main sur l'argent au lancer du disque F46 et Foessel, sur celle de bronze au lancer du disque F38.

« Ce groupe d'athlètes triés sur le volet a démontré une résilience et un dévouement sans pareil en se préparant pour Tokyo malgré le tumulte des derniers mois. C'est de bon augure pour réussir aux Jeux, indique l'entraîneure-chef de l'équipe de para-athlétisme du Canada, Carla Nicholls. Tous les athlètes sont classés au moins dans le top 8 mondial. La diversité de la composition de l'équipe nous place dans une excellente posture pour gagner avec des vétérans expérimentés comme Brent Lakatos, Guillaume Ouellet, Renee Foessel et Jennifer Brown ainsi que des espoirs paralympiques qui sont déjà montés sur le podium des championnats du monde comme Nate Riech et Greg Stewart, et des recrues comme Charlotte Bolton, qui est présentement quatrième au monde. »

L'équipe se rassemblera à Gifu au Japon le 16 août et s'entraînera au stade de Nagaragawa jusqu'au 23 août avant de se rendre à Tokyo. Les épreuves de para-athlétisme se déroulent du 27 août au 5 septembre au stade olympique de Tokyo.

« Je souhaite chaleureusement la bienvenue aux 16 athlètes qui représentent le Canada en para-athlétisme à Tokyo, dit Stephanie Dixon, chef de mission de l'équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020. C'est un extraordinaire groupe d'athlètes aussi talentueux que motivé qui s'est entraîné très fort pour livrer des performances impressionnantes avant les Jeux. J'ai hâte d'assister à leurs compétitions à Tokyo, et je sais que tous les Canadiens seront fiers d'eux. »

ÉQUIPE DE PARA-ATHLÉTISME DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 :

Les entraîneurs et autres membres du personnel nommés sont :

Sarah Black , Victoria , C.-B., gestionnaire d'équipe Remo Bucci , Toronto, Ont. , massothérapeute Dre Kim Coros , Toronto, Ont. , médecin Kim Cousins , Toronto, Ont. , entraîneure Kristine Deacon , Cambridge, Ont. , gestionnaire d'équipe Ken Hall , Brampton, Ont. , entraîneur Heather Hennigar , Victoria , C.-B., entraîneure Brett Lumley , Windsor, Ont. , entraîneur Lindsay Musalem , Toronto, Ont. , analyste de la performance Lisa Myers , Brampton, Ont. , entraîneure Sandeep Nanhandra, Victoria , C.-B., thérapeute du sport Carla Nicholls , Regina, Sask. , entraîneure-chef Patricia Roney , Victoria , C.-B., Physiothérapeute Ingrid Ruys , Sherwood Park , Alb., gestionnaire d'équipe Penny Werthner , Calgary , Alb., consultante en performance mentale

Les Jeux paralympiques reportés de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux, et partout au pays, le public canadien aura la possibilité de suivre l'action en direct grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien publiera la liste officielle de l'équipe qui se rendra aux Jeux, plus tard, cet été.

