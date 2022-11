Dévoilement de deux projets de recherche en milieu hôtelier avec ExperiSens et l'Association Hôtellerie du Québec

MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - ExperiSens, le Centre collégial de transfert technologique (CCTT) de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), et l'Association Hôtellerie du Québec (AHQ), sont heureux d'annoncer leur collaboration à la réalisation de deux projets de recherche et au transfert de connaissances vers les hôteliers de la province.

De gauche à droite : Martine Lizotte, directrice du CCTT ExperiSens de l’ITHQ, Véronyque Tremblay, PDG de l'Association Hôtellerie, Julie Côté, chargée de projets et chercheure chez ExperiSens (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

Le premier projet, rendu possible grâce au financement du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), s'intéresse au Virtuôtel, l'outil numérique développé par l'AHQ qui offre à ses membres des formations de perfectionnement en ligne. Le projet de recherche de ExperiSens vise à suggérer des améliorations à la plateforme virtuelle, en l'ajustant aux défis actuels liés à la pédagogie des adultes en situation de travail. Un nouveau module spécifique à la prévention des risques infectieux dans un établissement d'hébergement touristique y sera ajouté par l'AHQ et sera également étudié par l'équipe de ExperiSens.

Le second projet de recherche porte sur l'évaluation sensorielle en contexte réel via la stimulation des cinq sens et leurs effets sur le bien-être et l'accueil dans le secteur hôtelier. L'objectif de cette étude est de développer des connaissances sur les environnements accueillants. Financée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), elle s'inscrit dans le cadre de l'appel à projets Programme d'innovation dans les collèges et la communauté - subventions de renforcement de l'innovation. C'est d'ailleurs sur le thème des environnements accueillants que Julie Côté, chercheuse et spécialiste en analyse multisensorielle pour ExperiSens, présentera aujourd'hui, le 8 novembre, une conférence à l'occasion du congrès Re-connexion 2022, tourisme durable, main d'œuvre et technologie présentée par l'AHQ à Orford.

Alors que les industries touristiques du monde entier sont en pleine transformation, l'innovation et le rehaussement de la qualité de l'offre touristique québécoise sont aujourd'hui indispensables pour positionner le Québec sur l'échiquier international des destinations touristiques. Les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration offrent des expériences sensorielles qui demeurent encore peu étudiées et qui pourtant représentent des opportunités de valorisation. « Les méthodes d'analyse sensorielle appliquées au secteur hôtelier sont peu développées au Canada et permettent de mieux documenter l'expérience client et l'appréciation de l'offre. Nous sommes fiers de ces deux projets de recherche avec ExpériSens, qui seront très porteurs pour l'industrie », précise Véronyque Tremblay, PDG de l'Association hôtellerie du Québec.

ExperiSens a été sollicitée par l'AHQ, fière partenaire de l'ITHQ, pour ses projets de recherche. Le CCTT de l'ITHQ y a vu une occasion de soutenir concrètement les hôteliers du Québec. L'AHQ possède naturellement les capacités et les moyens d'intégrer les résultats de recherche et ainsi de transférer les connaissances vers ses membres. « Cette proposition contribuera à développer des méthodes permettant de mesurer l'influence de produits et services sur l'expérience multisensorielle en contexte hôtelier. Les résultats permettront aux organisations partenaires d'améliorer et de valoriser leurs offres et services », souligne Martine Lizotte, directrice de ExperiSens.

À propos de ExperiSens

ExperiSens, le Centre collégial de transfert technologique (CCTT) de l'ITHQ, s'inscrit parmi les 59 CCTT reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. ExperiSens a comme mission de réaliser des activités de recherche appliquée, d'aide technique, de formation et de diffusion de l'information pour les acteurs de l'industrie du tourisme et de l'accueil, tout en enrichissant les activités d'enseignement de l'ITHQ. Les chercheurs de ExperiSens travaillent au niveau des environnements, des produits, des services et des processus de gestion dans le but d'optimiser l'expérience multisensorielle et l'expérience des clients et des employés.

À propos de l'Association Hôtellerie du Québec (AHQ)

L'AHQ est la seule association sectorielle provinciale reconnue par le gouvernement pour représenter les établissements hôteliers de tout le Québec. Elle rassemble également les gîtes, auberges de jeunesse, les écoles en hôtellerie et les résidences touristiques enregistrées. Elle a comme mandat de les représenter, de défendre leurs intérêts collectifs, de les informer, les inspirer et leur fournir des outils permettant d'améliorer la compétitivité de l'industrie.

