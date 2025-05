Cœliaque Québec et l'ITHQ s'associent pour offrir la formation Gestion du gluten pour un service sans risque (en ligne)

MONTRÉAL, le 22 mai 2025 /CNW/ - Cœliaque Québec, en collaboration avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), est fier d'annoncer le lancement de la formation Gestion du gluten pour un service sans risque (en ligne). Cette formation vise à améliorer les pratiques de manipulation des aliments afin d'éviter la contamination au gluten et de répondre aux besoins des personnes cœliaques.

Destinée à toute personne travaillant dans un service alimentaire, elle s'adresse autant au personnel d'un restaurant qu'à celui d'un service alimentaire de ces secteurs : éducation, soins de santé, récréotourisme et de loisirs, ou de tout autre établissement où des repas sont préparés ou servis sur place.

Cette formation couvre plusieurs aspects essentiels :

sensibiliser les équipes aux impacts et répercussions de la maladie cœliaque;

les équipes aux impacts et répercussions de la maladie cœliaque; décrire le gluten et identifier ses sources;

ses sources; éviter la contamination croisée , une étape clé pour assurer la sécurité alimentaire;

, une étape clé pour assurer la sécurité alimentaire; réagir adéquatement à une situation d'ingestion de gluten.

« En 2022, les résultats de l'étude Vivre avec la maladie coeliaque : évaluation de l'impact sur la qualité de vie, de l'Université de Montréal, ont révélé que 80 % des participants limitent ou évitent carrément les sorties au restaurant. Cela démontre à quel point manger à l'extérieur est un défi pour une personne atteinte de la maladie coeliaque. La crainte de se contaminer au gluten est bien réelle. » rapporte Edith Lalanne, directrice générale de Cœliaque Québec.

« Le Centre d'expertise de l'ITHQ est très heureux d'avoir collaboré au développement de cette formation qui permettra au personnel des services alimentaires et de la restauration d'assurer une préparation sécuritaire de repas sans gluten. En plus d'offrir du service-conseil et de l'accompagnement aux entreprises privées et institutions québécoises, le Centre d'expertise de l'ITHQ est un véritable pôle d'excellence qui développe des formations sur mesure, entièrement adaptées aux besoins spécifiques d'organisations comme Cœliaque Québec. », explique Paul Caccia, directeur principal - Développement des affaires et des communications à l'ITHQ

Offerte au coût de 50 $, cette formation est offerte en ligne et dure 30 minutes.

Pour en savoir plus et suivre cette formation, consultez le site : https://www.ithq.qc.ca/formations-et-certifications/gestion-du-gluten-pour-un-service-sans-risque-en-ligne/

À propos de Cœliaque Québec

Seule référence québécoise dédiée à la maladie cœliaque et à l'alimentation sans gluten depuis 1983, Cœliaque Québec informe, outille et accompagne avec rigueur les personnes cœliaques et leur entourage. Il soutient également les professionnels de la santé et les prestataires de soins avec des ressources crédibles et à jour. Entouré d'experts engagés, l'organisme contribue à l'avancement des connaissances sur cette maladie et son unique traitement : une alimentation sans gluten. Il collabore avec tous les milieux ayant une incidence sur la santé ou l'alimentation des personnes cœliaques, incluant les secteurs de la santé, de l'alimentation, de l'éducation et du grand public.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

