OTTAWA, ON, le 13 juin 2024 /CNW/ - La nature est au cœur de l'identité canadienne, une immense source de fierté et un élément fondamental pour garantir des communautés saines, un environnement propre et des possibilités économiques pour les Canadiens d'un océan à l'autre. Face à une crise de la biodiversité dans laquelle une espèce évaluée sur cinq au Canada est actuellement en péril, le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre des mesures pour protéger et restaurer la nature afin que nous puissions vivre dans un environnement sain qui procurera des moyens de subsistance prospères aux générations futures.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé la publication de la Stratégie pour la nature 2030 du Canada et le dépôt de la Loi concernant la transparence et la responsabilité en rapport avec certains engagements du Canada dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (le projet de loi sur la responsabilité envers la nature).

La Stratégie pour la nature 2030 définit comment le Canada mettra en œuvre les objectifs ambitieux de protection de la nature du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal adoptés lors de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, qui s'est tenue à Montréal en décembre 2022. La Stratégie définit des domaines d'action clairs et détermine les mesures supplémentaires qui doivent être prises pour tirer parti de l'éventail d'initiatives existantes au pays. La Stratégie est le résultat d'une vaste mobilisation des provinces et des territoires, des partenaires autochtones, des entreprises, des groupes de citoyens et d'autres intervenants, qui reconnaissent que la conservation de la nature nécessite une approche pangouvernementale et pansociétale pour être couronnée de succès.

Le projet de loi sur la responsabilité envers la nature permettra d'enchâsser dans la loi l'engagement du gouvernement du Canada à protéger la nature pour les générations futures. Le projet de loi oblige le gouvernement à élaborer une stratégie nationale pour la nature, comme la Stratégie pour la nature 2030 du Canada, et à rendre compte de sa mise en œuvre, garantissant ainsi la responsabilité et la transparence qui nous aideront à inverser collectivement la perte des milieux naturels.

Ensemble, le projet de loi et la Stratégie fournissent une approche coordonnée pour mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité et renverser la vapeur. Grâce à des investissements de plus de 12 milliards de dollars depuis 2015, le gouvernement du Canada a mené la plus importante campagne de conservation de la nature et de soutien aux solutions climatiques fondées sur la nature de l'histoire canadienne, dans le but de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030 et de préserver les espèces en péril, en partenariat avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones.

La Stratégie pour la nature 2030 favorisera l'édification d'un Canada respectueux de la nature afin de nous aider à développer une économie propre, compétitive et résiliente, à attirer les investissements et à positionner nos entreprises et nos industries en tant que chefs de file mondiaux.

Citations

« L'équité intergénérationnelle doit être fondée sur la protection et le rétablissement de notre monde naturel, qui joue un rôle crucial pour soutenir notre économie et notre bien-être. La COP15 à Montréal a marqué un tournant en débouchant sur un accord mondial visant à suivre ce que la science nous dit et à mettre en place les mesures de protection nécessaires pour préserver la nature sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, nous faisons un grand pas en avant en lançant notre Stratégie nationale et le projet de loi qui obligera le gouvernement à rendre des comptes pour faire progresser ces objectifs ambitieux de protection de la nature. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le Canada a fait preuve d'un grand leadership en matière de conservation sur la scène internationale, comme en témoigne le fait d'avoir accueilli la 15 e réunion de la Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. Lors de la COP15 , le Canada a renouvelé l'appel à une action ambitieuse pour protéger la nature et a joué un rôle de premier plan dans l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal - un accord international historique conclu avec plus de 190 pays pour protéger la nature et freiner et inverser la perte de biodiversité dans le monde entier. En déposant le projet de loi sur la responsabilité envers la nature, le Canada devient l'un des premiers pays au monde à présenter un projet de loi pour enchâsser dans sa législation un cadre de responsabilisation et de transparence afin de respecter les engagements à l'égard du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

Depuis la COP15 , le Canada a travaillé à l'élaboration de sa Stratégie pour la nature 2030, en réalisant notamment ce qui suit : Consultation des Canadiens concernant les priorités en matière de biodiversité, y compris par la tenue d'un Symposium national sur la biodiversité. Publication à la fin de 2023 d'une version provisoire de la Stratégie, appelée « Document d'étape », afin de recueillir les commentaires du public. Organisation d'une réunion fédérale-provinciale-territoriale des ministres de l'Environnement, au cours de laquelle les provinces et les territoires ont été invités à se joindre au gouvernement fédéral afin de soutenir des objectifs ambitieux de protection de la nature. Mobilisation des organisations autochtones nationales et des partenaires des traités modernes au sujet de la mise en œuvre de la Stratégie.

La coopération et l'action coordonnée avec les provinces, les territoires et les organisations autochtones sont essentielles pour protéger la nature au Canada. Récemment, le gouvernement du Canada a signé des accords historiques sur la nature avec le Yukon , la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique, soutenus par des investissements substantiels, en vue d'atteindre l'objectif de protéger et de conserver 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030.

Les investissements fédéraux actuels comprennent 2,3 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir le patrimoine naturel du Canada et plus de 5 milliards de dollars sur dix ans pour stimuler les solutions climatiques naturelles. Ces investissements contribuent à l'atteinte des objectifs du Canada en matière d'aires protégées et de conservation, de protection des espèces en péril et de lutte contre la double crise de l'appauvrissement de la biodiversité et des changements climatiques.

Le Canada investit une somme pouvant atteindre 800 millions de dollars pour appuyer jusqu'à quatre initiatives de conservation à long terme et à grande échelle qui sont dirigées par des Autochtones. En utilisant un modèle de financement novateur à partenaires multiples appelé le financement de projets pour la permanence, cet investissement appuie le leadership autochtone, s'attaque à l'appauvrissement de la biodiversité et soutient la croissance économique et le bien-être des Autochtones.

En 2023, le Canada a créé le Réseau des champions de la nature, un réseau ministériel qui vise à favoriser la sensibilisation et la compréhension à l'échelle internationale du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et à maintenir l'élan pour que tous les pays mettent en œuvre des stratégies et des plans d'action nationaux actualisés en matière de biodiversité d'ici à la COP16 qui se tiendra en octobre 2024.

