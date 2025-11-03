DÉVOILEMENT D'UNE ÉTUDE CPQ-AVISEO : IMMIGRATION ET INNOVATION, LEVIERS INCONTOURNABLES POUR FAIRE FACE AUX ENJEUX DE MAIN-D'ŒUVRE

MONTRÉAL, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a dévoilé aujourd'hui, dans le cadre de son Sommet sur les enjeux de main-d'œuvre au Québec, une étude réalisée avec Aviseo Conseil portant sur les impacts conjoints de l'innovation technologique et de l'immigration sur le marché du travail québécois.

Élaborée à partir de données économiques et technologiques récentes, cette analyse brosse un portrait éclairant des transformations en cours et propose des pistes d'action concrètes pour mieux outiller les entreprises et les politiques publiques face aux pénuries persistantes.

Des constats clairs pour agir différemment

Intitulée « Enjeux de main-d'œuvre au Québec : immigration et innovation », l'étude révèle que les mutations technologiques accélérées accentuent les écarts de compétences et la pression sur certains secteurs déjà fragilisés.

Les secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie, de la restauration et du manufacturier sont parmi ceux exposés à l'automatisation.

Une corrélation existe entre le niveau de compétence d'un emploi et sa vulnérabilité technologique.

L'immigration, temporaire et permanente, demeure essentielle pour soutenir la croissance économique.

Une meilleure coordination entre politiques de formation, d'innovation et d'immigration est requise pour corriger les déséquilibres régionaux et sectoriels.

« Le défi de la main-d'œuvre ne se réglera pas par une seule mesure. Les entreprises innovent, les établissements forment, les gouvernements modifient leurs politiques, mais encore, faut-il que ces efforts convergent et qu'une vision sur le long terme soit partagée. C'est à travers la complémentarité des parties prenantes que nous serons plus robustes et résilients. » a déclaré Michelle LLambias Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

L'étude, présentée par Daye Diallo, vice-président Politiques de main-d'œuvre et intelligence économique du CPQ, et Christian Bernard, associé et chef de la direction de Aviseo Conseil, souligne la nécessité d'aligner l'innovation et la politique migratoire afin de renforcer la croissance économique, la productivité et la compétitivité du Québec à long terme.

Un Sommet pour mobiliser tous les acteurs

Réunissant plus de 150 acteurs économiques, politiques et institutionnels, le Sommet du CPQ a permis de prolonger cette réflexion à travers des panels consacrés à quatre priorités :

L'immigration, comme moteur stratégique de vitalité et d'équilibre économique ;

La formation et la requalification, pour bâtir une main-d'œuvre agile et adaptable ;

L'inclusion des jeunes et la rétention des talents expérimentés, afin de valoriser la transmission intergénérationnelle ;

L'innovation, pour transformer les défis en opportunités de croissance inclusive.

Vers une vision intégrée du marché du travail

En clôture, Daye Diallo (CPQ) a animé un dialogue prospectif avec Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), autour des mesures à long terme nécessaires pour aligner immigration, formation et innovation dans une vision cohérente.

« Nous devons aborder les enjeux de main-d'œuvre comme un système interconnecté. Former, attirer et retenir les talents ne sont pas trois chantiers distincts, mais les pièces d'un même puzzle. C'est en agissant simultanément sur ces leviers que le Québec pourra combler ses besoins et renforcer sa compétitivité durablement » rappelait Daye Diallo, vice-président, Politiques de main-d'œuvre et intelligence économique, CPQ

Le CPQ réaffirme sa volonté de travailler étroitement avec le gouvernement, les partenaires de l'éducation et les entreprises afin d'élaborer une stratégie intégrée plaçant le capital humain au cœur de la prospérité du Québec.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic.www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825