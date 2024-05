Dévoilement d'un sondage Angus Reid pour le compte de l'ACDQ - Les Québécois reconnaissent l'impact majeur de l'hygiène dentaire sur la santé générale, révèle un sondage en clôture du Mois de la santé buccodentaire

MONTRÉAL, le 8 mai 2024 /CNW/ - Alors que le Mois de la santé buccodentaire vient de se conclure et que le nouveau régime public de soins dentaires entre progressivement en vigueur, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) partage les résultats encourageants d'un récent sondage mené auprès de 805 Québécois, démontrant une bonne considération des Québécois quant à l'importance de la santé buccodentaire.

La santé buccodentaire, un pilier essentiel de la santé globale selon les Québécois

Selon le sondage, 68 % des répondants croient à un impact significatif sur la santé globale des bonnes pratiques en soins buccodentaires, comme le brossage des dents quotidien, l'utilisation de la soie dentaire et les rendez-vous périodiques chez le dentiste, tandis que 28 % considèrent plutôt que l'impact est modéré.

Le Dr Carl Tremblay, président de l'ACDQ, souligne : « Ces résultats démontrent que la santé buccodentaire est généralement perçue comme essentielle à la santé globale. Cela dit, il demeure très important de rappeler aux tiers des répondants qui sous-estiment son impact que la bonne santé buccodentaire contribue à prévenir des maladies buccodentaires pouvant causer des infections graves et des troubles de santé comme les maladies cardiaques ».

42 % des Québécois sont mal à l'aise avec le brossage des dents hors du domicile

Le sondage commandé par l'ACDQ révèle que près de la moitié des Québécois (42%) sont mal à l'aise avec le fait de se brosser les dents dans une salle de bain publique. Parmi l'ensemble des personnes sondées, 29% de la population rapporte ne pas se brosser les dents en public, même dans un environnement connu comme au bureau ou à l'école, en raison de la gêne.

Défier la peur : Un tiers des Québécois anxieux chez le dentiste, mais résolus à maintenir leur santé dentaire

Le sondage révèle également que si la peur du dentiste demeure une réalité pour 35 % des Québécois, elle n'empêche que 10 % d'entre eux de prendre rendez-vous pour des soins. D'ailleurs, le sentiment de peur du dentiste semble affecter les femmes plus significativement (39% vs 29%), mais cela n'a pas d'impact sur le nombre de visites chez le dentiste, alors que 10% des hommes et 10% des femmes évoquent la peur comme motif pour ne pas aller consulter le dentiste.

Ce sondage éclair démontre qu'il y a encore des efforts à faire pour sensibiliser la population à adopter de saines habitudes quant à leur santé buccodentaire. L'ACDQ vous invite d'ailleurs à consulter la page 200diagnostics.com

À propos du sondage Angus Reid pour le compte de l'ACDQ

Telles sont les conclusions d'un sondage mené par l'Association des Chirurgiens Dentistes du Québec (ACDQ) du 9 au 11 avril 2024, auprès d'un échantillon représentatif de 805 adultes en ligne du Québec, membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été réalisé en français et en anglais. À des fins de comparaison seulement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/-3,45 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de l'ACDQ

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) est l'association professionnelle qui représente les dentistes du Québec et défend leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux. Elle regroupe plus de 4300 dentistes répartis dans l'ensemble du Québec, essentiellement des généralistes qui travaillent en clinique privée, mais également des dentistes en santé publique et des dentistes pédiatriques.

À propos d'Angus Reid Group

Angus Reid est le nom le plus connu et le plus respecté au Canada en matière de données d'opinions et d'études de marché. Offrant une variété de solutions de recherche aux entreprises, aux marques, aux gouvernements, aux organisations à but non lucratif et plus encore, l'équipe d'Angus Reid associe les technologies et les gens pour obtenir des informations instructives qui éclairent vos décisions. Les données sont recueillies à l'aide d'une série d'outils utilisant les technologies les plus récentes. Le Forum Angus Reid, une communauté d'opinion composée de résidents engagés dans tout le pays qui répondent à des enquêtes sur des questions d'actualité qui intéressent tous les Canadiens, est le premier de ces outils.

