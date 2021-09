Dévoilement d'un plan ambitieux en transition écologique pour l'Arrondissement du Sud-Ouest

MONTRÉAL, le 14 sept. 2021 /CNW Telbec/ - En réponse aux défis engendrés par les changements climatiques et face à la nécessité de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES), l'Arrondissement du Sud-Ouest a dévoilé son Plan d'action local en transition écologique . Pour permettre d'atteindre ses objectifs ambitieux, l'Arrondissement mettra en place un fonds vert destiné à financer des actions en matière de transition écologique.

En phase avec le Plan climat de la Ville de Montréal, ce Plan est le fruit d'une démarche collective et rigoureuse, notamment marquée par une consultation publique réalisée avec la participation de la population et des partenaires du Sud-Ouest.

« L'Arrondissement du Sud-Ouest se dote d'orientations concrètes qui guideront ses processus et ses façons de faire d'ici 2025 sur une vision à long terme. C'est avec fierté que nous dévoilons ce Plan, fruit de l'intelligence collective, qui sera mis en œuvre par et pour les gens du Sud-Ouest. Pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés, la contribution de tous les acteurs et de toutes les actrices du territoire sera nécessaire. Cette transition écologique augmentera la cadence de nos efforts des huit dernières années pour atteindre notre objectif de 2030, soit de réduire nos émissions de GES de 55 % », a affirmé Benoit Dorais, maire de l'arrondissement et président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Ce Plan, qui constitue la feuille de route de l'Arrondissement d'ici 2025 sur les questions environnementales, de lutte aux changements climatiques et d'adaptation du territoire, comporte plus de 20 interventions. Pour faciliter les suivis auprès de la population et assurer la transparence, un outil informatif, interactif et participatif sera mis en place. Les interventions ont été catégorisées dans cinq axes prioritaires qui touchent la sensibilisation, la sécurité alimentaire, la mobilité durable, la résilience du territoire et la consommation responsable.

L'objectif ultime de cette démarche est de consolider la volonté de l'Arrondissement et de sa communauté d'intégrer la transition écologique dans l'ADN du Sud-Ouest. Concrètement, cela passe d'une part par la limitation de nos émissions de GES et d'autre part, par l'adaptation de notre environnement local à l'urgence climatique, en vue d'assurer un milieu de vie sain, vert, sécuritaire et résilient.

« La situation climatique est préoccupante et les impacts des changements climatiques sont de plus en plus visibles. Dans ce contexte, il est plus que jamais important d'engager tous les paliers gouvernementaux et les acteurs et actrices de la société civile dans les efforts collectifs de lutte aux GES. Notre vision est celle d'une transition socio-écologique dans laquelle toutes les actions menées permettront également de renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion afin que toute la population du Sud-Ouest, dans toute sa diversité, puisse s'engager et en bénéficier. C'est dans cette transition que la Ville de Montréal et l'Arrondissement du Sud-Ouest s'engagent résolument avec ce plan d'action »,

rappelle Sophie Thiébaut, conseillère de Saint-Henri-Est−Petite-Bourgogne−Pointe-Saint-Charles−Griffintown.

Un projet collectif réalisé grâce à notre communauté et à nos partenaires

C'est grâce à l'engagement collectif de notre communauté, ses forces vives et sa connaissance fine des enjeux du Sud-Ouest que l'Arrondissement cristallise sa vision avec des orientations concrètes en matière de transition écologique pour répondre aux enjeux locaux. C'est aussi avec ses partenaires et sa population que la réalisation de ce plan sera possible.

Une administration guidée par les principes de transition écologique

Afin de relever les défis environnementaux dans toutes les instances de son administration, l'Arrondissement s'est doté de la nouvelle Section de transition écologique en 2021. Ainsi, le Sud-Ouest dispose désormais d'une feuille de route claire et d'une expertise interne renforcée sur les questions environnementales. Tous les services de l'Arrondissement travaillent sur la base d'un objectif commun : faire avancer la transition écologique dans le Sud-Ouest, continuer à servir la population et améliorer sa qualité de vie dans un environnement vert, sain et résilient. Les différentes équipes administratives seront guidées par les axes du Plan d'action local en transition écologique.

Faire de Montréal une Ville exemplaire en matière de transition écologique

Les orientations stratégiques du plan d'action local visent à contribuer et à répondre aux objectifs du Plan climat de la Ville de Montréal adopté en 2020. L'Arrondissement du Sud-Ouest, avec ses six quartiers et près de 86 000 habitant.e.s, trace la route pour faire avancer ce projet collectif qui définira l'avenir de notre ville.

Pour consulter le document : Plan d'action local en transition écologique du Sud-Ouest

