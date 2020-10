Développement touristique - Centre-du-Québec - 2 M$ au Parc Marie-Victorin pour créer Les jardins de l'extraordinaire

QUÉBEC, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, sont heureux d'annoncer un soutien financier de 2 millions de dollars au Parc Marie-Victorin, à Kingsey Falls, pour la réalisation de son projet Les jardins de l'extraordinaire. L'initiative consiste en l'aménagement de deux nouveaux espaces axés sur la découverte horticole et sur le développement durable ainsi que d'un nouvel espace d'accueil.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 2 ‒ Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel du ministère du Tourisme.

L'annonce a été réalisée au moyen d'une vidéo présentant les volets du projet . Un musée destiné à la présentation d'une collection d'objets antiques appartenant à M. Alain Lemaire, cofondateur de Cascades qui appuie financièrement le projet, sera également construit sur le site du parc.

« Je suis très heureuse du soutien accordé aujourd'hui au Parc Marie-Victorin. Il vient appuyer la réalisation d'un ambitieux projet de développement destiné à faire rayonner toute la belle région du Centre-du-Québec. En permettant la tenue de nouveaux événements et en bonifiant son offre pour devenir un incontournable des circuits touristiques, le Parc Marie-Victorin et ses Jardins de l'extraordinaire proposeront aux touristes et aux résidents une expérience inoubliable. Ils généreront également des retombées économiques appréciables dans la région. Notre gouvernement continuera d'appuyer ces beaux projets écoresponsables, qui mettent en valeur notre destination de façon unique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Ce projet d'envergure contribuera au développement de l'offre touristique de notre belle région et du comté de Drummond-Bois-Francs. Je suis fier que notre gouvernement soutienne une entreprise touristique portée avec cœur et dévouement par les gens de chez nous. Le Centre-du-Québec est un endroit à découvrir ou à redécouvrir, et c'est grâce à des projets comme Les jardins de l'extraordinaire que nous attirerons davantage de visiteurs, stimulant encore plus notre économie locale. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Le Parc Marie-Victorin prépare avec fierté, 35 années après son ouverture, les nouveaux projets d'envergure qui dessineront l'offre touristique de demain. Ici, la mission éducative passe par l'étonnement : une belle façon d'inviter à la découverte! »

Geneviève Destroimaisons, directrice générale du Parc Marie-Victorin

« C'est avec assurance que je me joins au projet Les jardins de l'extraordinaire par le don de ma collection privée, afin qu'elle soit présentée au public dans le nouveau complexe muséal du Parc Marie-Victorin. Les prix et les distinctions obtenus par ce jardin botanique écologique, dont les Grands Prix du tourisme québécois et le prix Normand-Maurice, confirment sa qualité. C'est donc avec plaisir que je m'impliquerai auprès de cet attrait touristique réputé pour l'implantation d'un produit identitaire et structurant. »

Alain Lemaire, cofondateur et président du conseil de direction de Cascades

Faits saillants :

Le Parc Marie-Victorin a pour mission de sensibiliser petits et grands à la découverte de la biodiversité et au développement durable par une offre éducative et participative.

a pour mission de sensibiliser petits et grands à la découverte de la biodiversité et au développement durable par une offre éducative et participative. Le projet Les jardins de l'extraordinaire prévoit :

l'inauguration d'un musée et de sa réserve, où différentes expositions seront présentées au public, notamment celle de la collection de M. Alain Lemaire;



la bonification de l'offre touristique, éducative et muséale du Parc par l'ajout d'un jardin thématique et d'un circuit expérientiel mettant en scène les plantes carnivores;



l'aménagement d'un espace de développement durable présentant des zones de protection de la faune et des méthodes de culture écoresponsables.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel vise à permettre le développement d'éléments à forte portée touristique qui contribuent à faire du Québec une destination touristique de calibre international.

