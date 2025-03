Développement récréotouristique régional - Un investissement de 2,7 millions $ pour une piste cyclable

QUÉBEC, le 13 mars 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Isabelle Charest, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne et le président-directeur général de la Sépaq, M. Martin Soucy, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 2,7 millions $ afin de prolonger le parcours cyclable jusqu'au secteur Grande Baie du parc national du Lac Témiscouata.

L’ajout au coût de 2,7 millions $ de 16,5 km de piste cyclable en poussières de pierre à l'intérieur du parc national ouvre la porte à de nouvelles opportunités de trajet le long du lac Témiscouata. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) La région du Bas-Saint-Laurent est une destination privilégiée pour les cyclistes et le lac Témiscouata, en particulier, présente une offre exceptionnelle pour les attirer. L’annonce d’aujourd’hui vient renforcer ce positionnement touristique important pour faire de la région un incontournable pour les amateurs de vélo. © SEPAQ (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

La région du Bas-Saint-Laurent est une destination privilégiée pour les cyclistes et le lac Témiscouata, en particulier, présente une offre exceptionnelle pour les attirer. L'annonce d'aujourd'hui vient renforcer ce positionnement touristique important pour faire de la région un incontournable pour les amateurs de vélo.

L'ajout de 16,5 km de piste cyclable en poussières de pierre à l'intérieur du parc national ouvre la porte à de nouvelles opportunités de trajet le long du lac Témiscouata. Le tronçon permettra la découverte à vélo du secteur de la Grande Baie. Il sera toujours possible d'effectuer la boucle de 24 km du circuit "D'une rive à l'autre" grâce aux liens assurés par la navette L'Épinoche et le traversier NM Corégone. Ces traversées permettent de prendre une pause à peu de frais et de saisir l'immensité du lac grâce à une petite escapade nautique.

Les travaux préparatoires et les inventaires archéologiques doivent débuter à l'été 2025 et la livraison du projet est prévue pour l'été 2027. La nouvelle portion longera par moment le plan d'eau, et s'enfoncera aussi dans une forêt plus sauvage. De niveau familial, le parcours sera agrémenté d'aires de repos avec points de vue et tables à pique-nique, pour se reposer ou se restaurer en profitant de la vue sur la Grande Baie.

Fortement intégré dans sa communauté, le parc national du Lac-Témiscouata est un produit d'appel touristique majeur qui contribue au dynamisme économique régional. Sa mise en valeur génère des retombées au-delà de ses limites qui profitent également aux partenaires locaux.

CITATIONS

"Pratiquer une activité physique en plein air est une recette gagnante pour conserver une bonne forme physique et développer de saines habitudes de vie. Cet investissement de 2,7 millions $ pour le prolongement du parcours cyclable autour du Lac-Témiscouata est une étape importante pour faire du Bas-Saint-Laurent une destination incontournable pour les cyclistes. Cette nouvelle portion de piste offrira des vues imprenables sur la Grande Baie et permettra aux amateurs de vélo de découvrir davantage la beauté naturelle de ce parc national, tout en contribuant au dynamisme économique local."

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein Air

"Le parc national du Lac-Témiscouata est non seulement très apprécié par les gens du coin, mais il est aussi un produit d'appel régional majeur pour le Bas-Saint-Laurent. L'investissement annoncé aujourd'hui lui permettra de poursuivre les efforts de développement et d'augmentation de l'achalandage touristique, en collaboration avec la MRC de Témiscouata et Tourisme Bas-Saint-Laurent. Le prolongement considérable de la piste cyclable aura des retombées économiques et touristiques majeures puisqu'il offrira aux diverses clientèles une nouvelle raison de planifier des vacances, de séjourner ou même de profiter d'une simple escapade pour découvrir les trésors de notre magnifique région."

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant les Basques)

"Le nouveau tronçon de piste cyclable permettra aux visiteurs de s'approprier les beautés sauvages de la Grande Baie qui offre une vue imprenable sur le lac Témiscouata. Cet investissement dans le prolongement du corridor cyclable, qui s'inscrit parfaitement dans le produit touristique régional, témoigne de la volonté de la Sépaq de mettre en valeur de façon durable le potentiel du parc national du Lac-Témiscouata au bénéfice de toute la région et de favoriser l'engagement envers la nature."

Martin Soucy, président-directeur général de la Sépaq

Pour télécharger la carte du projet et quelques photos (crédit Sépaq), cliquez ici.

sepaq.com

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Sources et informations : Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, Téléphone : (418) 254-9314, [email protected]; Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Téléphone : (581) 996-6857, [email protected]