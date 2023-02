Développement économique régional - « Les régions forestières sont à un point tournant », selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Les membres du Comité sur la forêt de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont tenu aujourd'hui leur première rencontre de l'année 2023. À cette occasion, les élues et élus municipaux ont identifié plusieurs défis à relever à long terme, pour assurer la vitalité économique des régions, la valorisation des métiers liés à la forêt ainsi que la pérennité de la ressource.

« Nous sommes à un point tournant pour nos régions forestières. Afin que le secteur forestier demeure un levier économique structurant, nous devons collectivement revoir nos façons de faire. Je pense à la nécessité de décentraliser la prise de décision, pour une gestion de la ressource propre aux réalités de chaque milieu. À la résilience climatique, pour que nos forêts soient plus diversifiées et moins à risques face aux maladies et aux aléas. Enfin, il faut innover plus que jamais, et profiter du haut potentiel de la biomasse, par exemple, pour permettre à nos régions d'optimiser l'utilisation de la ressource, tout en générant de nouvelles retombées locales », a souligné le président du comité et maire de Thurso, monsieur Benoit Lauzon.

La pénurie de main-d'œuvre, la pandémie, la géopolitique mondiale et le contexte inflationniste ont entraîné des répercussions importantes pour tous les secteurs de l'économie, et particulièrement pour le secteur forestier. « Pour nous, il faut voir ça comme des opportunités. Il faut se donner une vision à long terme pour nos régions. On va y travailler maintenant, et ce, avec tous les acteurs du milieu », a conclu monsieur Lauzon.

À propos du Comité sur la forêt de l'UMQ

Le Comité sur la forêt de l'UMQ est composé d'une quinzaine de mairesses et de maires représentant les communautés forestières de plusieurs régions du Québec.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

