Développement économique et innovation dans Lanaudière - Lancement de la première zone en technologies agricoles du Québec

REPENTIGNY, QC, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La MRC de l'Assomption est fière de présenter la Zone Agtech qui s'engage à structurer, propulser et faire rayonner les technologies innovantes du secteur agricole et les bioproduits végétaux afin de stimuler le développement économique et faire rayonner l'expertise québécoise à l'international. L'objectif étant de propulser l'agriculture de demain de façon durable en offrant des solutions efficaces aux producteurs agricoles afin de répondre aux enjeux liés aux changements climatiques et à la sécurité alimentaire.

« Par la force des partenariats et des investissements impliqués dans ce projet, la MRC de L'Assomption dispose des forces déjà présentes et est bien positionnée pour devenir une zone d'innovation internationalement reconnue, au même titre que la Food Valley dans les Pays-Bas. Pour ainsi dire, nous devenons LA place d'affaires incontournable pour les entreprises qui évoluent dans les secteurs des technologies agricoles et bioproduits végétaux au Québec. Nous mettons en place un lieu de convergence dynamique où différents acteurs du secteur de l'agriculture technologique travaillent ensemble : scientifiques, startups, étudiants, investisseurs et entreprises » mentionne Marilou Cyr, directrice de la Zone Agtech.

« Le projet inclut plusieurs mesures écologiques et innovantes, entre autres la nécessité pour les entreprises écoresponsables et créatrices d'emplois qui s'y établiront de convertir une partie de la surface de leur toit en toiture végétale, ce qui pourrait équivaloir à 1 million de pieds carrés en serres. Nous souhaitons que ce projet s'inscrive dans un mouvement d'initiatives en développement durable. Il permettra de propulser l'expertise québécoise et la pratique en agriculture à un autre niveau. Nous constituerons aussi un levier exceptionnel de développement économique pour la MRC et la région de Lanaudière. » précise Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L'Assomption, porteur de la vision du projet et dont le territoire se retrouve au cœur même de ce grand chantier de développement économique.

Pour la préfète de la MRC de L'Assomption et mairesse de la Ville de Repentigny, Chantal Deschamps : « cette nouvelle réalisation qui découle de notre grand plan de relance économique intègre l'ensemble des ingrédients qui sont gages de succès dans le cadre de la mise en œuvre de ce type d'initiative en innovation dans un secteur d'activité donné. Nous travaillons de concert avec les directions régionales du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour favoriser le succès de la Zone, ainsi qu'avec plusieurs acteurs importants de l'industrie, notamment la Coopérative Novago, Groupe Connexion, Cascades, Ecofuel et Ecotech Québec. »

La Zone Agtech en bref :

220 millions $ en investissements directs et la création de près de 2 600 nouveaux emplois de qualité sur une superficie totale de 15 kilomètres carrés. Un potentiel d'accueil de 3 millions de pieds carrés avec un objectif de plus de 100 entreprises et startups spécialisées en technologies agricoles et bioproduits végétaux. Ce projet permettra d'accélérer le développement des startups et entreprises en technologies agricoles, de différentes manières, notamment par :

L'accès à un savoir de qualité et à des sources de financement grâce aux partenariats avec plusieurs instances universitaires et centres de recherche et de transfert ;

Un incubateur de style living-lab donnant accès à un centre de recherche agricole et des serres et parcelles expérimentales ;

donnant accès à un centre de recherche agricole et des serres et parcelles expérimentales ; Un accélérateur sous forme d'espaces-ateliers pour la production des premières unités ;

Des sites de démonstration et un accès facilité aux premiers utilisateurs de technologie ;

Du service-conseil ;

Des ateliers de développement, de maillage et de financement ;

La création de la toute première communauté Agtech du Québec, en collaboration avec Ecotech Québec.

SOURCE Zone Agtech

Renseignements: Pamela Champagne-Côté, TACT, Bureau : 418 529-3223, [email protected]

Liens connexes

http://zoneagtech.ca/