DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN FRANCOPHONIE : LE QUÉBEC ET LE MAROC VOIENT EN GRAND

MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Sous le leadership du Conseil du patronat du Québec (CPQ), une dizaine d'entrepreneurs du Maroc entame aujourd'hui une tournée en sol québécois pour explorer les opportunités de collaboration et d'expansion. Toute la semaine, la délégation marocaine ira à la rencontre de grands acteurs économiques et plusieurs entreprises de renom leur ouvriront leurs portes pour leur faire découvrir leurs expertises, entre autres, en aéronautique, en agroalimentaire et en intelligence artificielle. Il s'agit d'une suite logique à une entente scellée avec la Confédération générale des entreprises du Maroc à Casablanca, en mai dernier, qui avait pour but de resserrer les liens d'affaires entre le Québec et le Maroc.

« En termes de relations commerciales entre le Québec et le Maroc, on est toujours loin d'avoir atteint le plein potentiel. La venue de gens d'affaires du Maroc et leur enthousiasme prouvent qu'il y a un intérêt commun à changer les choses et accroître nos échanges », déclare M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

L'itinéraire comprend entre autres une visite des installations de Bombardier, du Port de Québec et l'entreprise Optel en plus de passer par Sherbrooke pour découvrir la zone quantique. M. Blackburn et Mme Danièle Henkel, ambassadrice de la francophonie économique pour le CPQ, accompagneront ces entrepreneurs issus de plusieurs secteurs d'activités comme la finance, la chimie et l'agroalimentaire.

« La mission de la CGEM au Québec est une première étape dans le cadre des actions que nous menons pour renforcer davantage les liens économiques entre le Maroc et le Canada. À travers cette mission, nous ambitionnons de créer des synergies commerciales et d'investissement, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, des nouvelles technologies et ce, en favorisant une meilleure connaissance du climat des affaires du Maroc, des avancées réalisées et des opportunités dont notre pays regorge », ajoute M. Chakib Alj, président de la CGEM.

Le CPQ entend se rendre au Maroc en 2025 pour poursuivre les voies de coopération économique.

