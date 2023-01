Développement économique du Québec en Afrique subsaharienne - Le gouvernement du Québec stimule les échanges économiques avec l'Afrique

QUÉBEC, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a participé aujourd'hui à Dakar au lancement du Cercle d'affaires Sénégal-Québec-Canada (SE-BEC-CAN). Elle a profité de l'occasion pour annoncer une aide financière de 30 000 $ du gouvernement du Québec visant à appuyer le démarrage de ce projet. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la présente mission ministérielle en Afrique subsaharienne.

Initiative de la Délégation générale du Québec à Dakar, ce cercle d'affaires regroupera différents entrepreneurs sénégalais, québécois et canadiens dans le but de leur proposer, notamment, un lieu d'échange, d'expertise et de réseautage qui favorisera la création et le maintien de partenariats constructifs entre ses membres ainsi que l'établissement de relations fructueuses entre les principaux acteurs économiques concernés. Plus qu'un simple collaborateur, le Québec constitue un précieux partenaire francophone pour les entreprises sénégalaises qui souhaitent s'inspirer des pratiques nord-américaines pour bâtir leur modèle d'affaires.

L'activité de lancement du Cercle d'affaires SE-BEC-CAN s'est déroulée en présence de la ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, de l'ambassadrice du Canada au Sénégal, Marie-Geneviève Mounier, du délégué général du Québec à Dakar, Iya Touré, de la présidente du Cercle d'affaires SE-BEC-CAN, Bineta Gueye, ainsi que de plusieurs entrepreneurs et acteurs économiques québécois et sénégalais, dont des représentants d'Investissement Québec International, de la Caisse de dépôt et placement du Québec ainsi que de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Citation :

« Je suis fière de participer aujourd'hui au lancement du Cercle d'affaires SE-BEC-CAN qui deviendra, j'en suis certaine, un lieu incontournable pour favoriser l'établissement de relations commerciales durables entre nos entrepreneurs. Cette initiative sera un outil formidable pour répondre aux besoins grandissants de développement liés aux plans d'émergence du Sénégal, et ce, grâce à l'expertise exceptionnelle de nos entreprises. Le Cercle sera aussi un puissant moteur au service de la diplomatie économique de nos États ».

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Québec est présent en Afrique avec plus de 40 organismes de coopération internationale, 40 établissements d'enseignement universitaire ou collégial et 130 entreprises.





Une enveloppe de 50 M$ sur cinq ans d'Investissement Québec permet d'accorder des prêts ou des garanties de prêts, notamment pour les fonds de roulement liés à des activités de développement de marchés ou à des dépenses en immobilisations. L'aide financière octroyée varie de 1 M$ à 5 M$ par projet. Les principales modalités ainsi que la façon de procéder pour bénéficier du programme sont présentées dans le document Financement exportation Afrique d'Investissement Québec International.





Selon les prévisions de la Banque mondiale, l'économie du Sénégal, un pays francophone qui connaît une croissance soutenue, devrait bondir de 8 % cette année et jusqu'à 10,5 % en 2024. Plus globalement, en Afrique, la récente création de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), la plus vaste du monde, ouvrira la voie à un marché de 1,2 milliard de personnes et à un espace économique de 2 500 G$ US.





L'urbanisation rapide et l'accroissement de la classe moyenne généreront d'importants besoins en matière de services, d'éducation et d'infrastructures (routes, ports, ponts, aqueducs, logements, réseaux électriques, etc.). Le Québec jouit d'une expertise reconnue dans tous ces domaines et souhaite accompagner les États africains.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 34 représentations dans 19 pays, suivez-nous sur les médias sociaux :

Facebook Twitter LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Sources: Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Cell. : 418 802-6833; Information : Relations médias, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie; Québec.ca; Québec.ca/international; [email protected]