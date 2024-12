Développement économique de la Capitale-Nationale - 50 M$ pour la modernisation de la Station Mont-Sainte-Anne

BEAUPRÉ, QC, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, confirment, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, un investissement de 50 millions de dollars pour moderniser les infrastructures récréotouristiques de la Station Mont-Sainte-Anne (SMSA), propriété de Resorts of the Canadian Rockies (RCR). Une partie de l'investissement sera remboursée au moyen d'une redevance sur les revenus de la SMSA.

Le projet, d'une valeur de 100 millions de dollars, servira notamment à installer de nouvelles remontées mécaniques et à apporter différentes améliorations à l'ensemble du domaine skiable. En plus de recevoir 50 millions de dollars de prêts du gouvernement du Québec, l'entreprise devra investir 50 millions dans le projet.

Les investissements viendront rehausser l'expérience client sur les trois versants de la montagne. La SMSA devra également se soumettre à des audits de normes de sécurité avec un rapport d'expert indépendant pour bénéficier d'un pardon sur une partie des prêts.

Le gouvernement du Québec croit au fort potentiel de la SMSA. Cette dernière prévoit une augmentation de l'achalandage de près de 280 000 visiteurs suivant les travaux de modernisation des installations. En effet, les investissements visent à redévelopper et à dynamiser la région de la Capitale-Nationale et, plus particulièrement, la MRC de La Côte-de-Beaupré. Les retombées seront importantes pour les commerces locaux ainsi que les municipalités adjacentes à la montagne.

En ce qui concerne le pourtour de la montagne, la priorité est d'assurer la pérennité des activités actuelles sur le site et qui sont chères à la population. L'entente avec RCR viendra mettre fin au litige juridique entre la Sépaq et la SMSA au sujet des terrains de l'Est.

Citations :

« Il faut être ambitieux pour notre région, et la Station Mont-Sainte-Anne est un joyau avec un fort potentiel de développement économique. Cet important investissement dynamisera la Capitale-Nationale, fera la promotion de saines habitudes et bonifiera la qualité de vie des citoyens. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis particulièrement heureuse de l'annonce d'une entente avec RCR pour le financement de la Station Mont-Sainte-Anne. C'est une avancée majeure que la communauté attendait avec impatience. Notre gouvernement a choisi la meilleure option pour pérenniser la montagne, sécuriser les utilisateurs et faire briller à nouveau ce joyau de la Côte-de-Beaupré. Les 50 millions de dollars investis par le gouvernement du Québec s'accompagnent de conditions claires que RCR devra respecter. Ces investissements permettront de redorer le blason de la Station, avec de nouvelles remontées mécaniques et des infrastructures modernisées qui amélioreront l'expérience client tout en réduisant la consommation d'énergie. Cette annonce aura des répercussions économiques et touristiques importantes pour la Côte-de-Beaupré et la Capitale-Nationale, et j'en suis extrêmement fière. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Cet investissement de 50 millions de dollars du gouvernement du Québec permettra de mettre en place un plan de développement qui assurera la pérennité de la Station Mont-Sainte-Anne. Le projet améliorera l'expérience client tout en conservant l'authenticité du milieu naturel. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Fait saillant :

Le territoire du mont Sainte-Anne s'étend sur 15 218 acres. Le terrain comprend la station de ski, le golf Le Grand Vallon , un terrain de camping de même que plusieurs sentiers de ski de fond.

