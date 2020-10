MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Faire rayonner l'expertise et le savoir-faire des ingénieurs et être une voix forte et crédible en matière de développement durable sera une priorité pour l'Ordre des ingénieurs du Québec au cours des prochaines années. C'est le message qu'a livré aujourd'hui la présidente de l'Ordre, Kathy Baig, ing., MBA, ASC, à plus de 350 invités de la communauté d'affaires réunis virtuellement par le Cercle canadien de Montréal.

« Poursuivre notre prospérité collective tout en réduisant notre empreinte environnementale est l'un des principaux défis de notre temps. L'ingénierie a toujours été au service du bien commun et c'est pourquoi je suis fière que l'Ordre et la profession s'engagent aussi résolument dans la voie du développement durable, une première dans nos 100 ans d'histoire ! », a déclaré Mme Baig.

L'Ordre s'engage par sa voix - dans la société et auprès de ses membres - ainsi que par des actions pour réduire l'empreinte de l'organisation sur l'environnement. En ce qui concerne sa voix, l'Ordre compte notamment promouvoir les bonnes pratiques et proposer davantage d'outils pertinents pour soutenir les ingénieurs dans leur pratique. Du côté de ses actions, l'Ordre développera un plan d'action avec des indicateurs mesurables, notamment en matière d'approvisionnement ou de réduction des déchets.

Ces engagements s'appuient sur trois principes phares :

viser l'amélioration continue des produits et procédés; favoriser la collaboration de tous les acteurs; soutenir l'innovation et la rigueur scientifique.

Intitulé « Réussir le développement durable et relever le défi climat : l'atout du génie québécois », l'événement faisait place à plusieurs intervenants qui ont mis en lumière des exemples concrets de solutions et d'innovations qu'apportent les ingénieurs québécois pour protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques.

Des représentants de Pomerleau et d'Ecotuned Automobile y ont pris la parole, ainsi que l'honorable Rosa Galvez, Ph.D, ing., FIC, FSCGC, professeure titulaire à la faculté des sciences et de génie de l'Université Laval, qui, dans le cadre de ses fonctions sénatoriales, a publié l'an dernier un livre blanc sur le Code national du bâtiment du Canada dans le contexte de la durabilité et de l'adaptation aux changements climatiques.

Pour en savoir davantage sur la position et les engagements de l'Ordre des ingénieurs du Québec en matière de développement durable, consultez ce document.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer la pratique de l'ingénieur et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

