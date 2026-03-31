Développement durable du secteur minier - Québec investit 10,86 M$ pour la recherche dans le domaine minier, dont la filière des minéraux critiques et stratégiques

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) versera une aide financière de 10,86 M$ au Fonds de recherche du Québec (FRQ), pour les exercices financiers 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028, dans le cadre du Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier.

Ce programme a pour objectif de favoriser des interactions et des partenariats entre les équipes de recherche universitaires et collégiales, les partenaires économiques et gouvernementaux ainsi que les utilisatrices et utilisateurs potentiels des résultats de la recherche, et ce, pour aider l'industrie minière à relever des défis techniques, environnementaux et technologiques. Le Programme favorise ainsi la coopération et la synergie entre les scientifiques et les acteurs clés de l'industrie minière, en plus de générer des retombées potentielles significatives pour le secteur dans son ensemble.

Cette subvention pourrait permettre de financer au moins 27 projets de recherche, dont ceux portant sur les minéraux critiques et stratégiques (MCS). Une somme maximale d'environ 8,4 M$ s'appliquera aux six axes de recherche prioritaires identifiés par le MRNF, et 1,9 M$ sont aussi prévus pour un septième axe de recherche visant à appuyer la recherche et le développement portant sur l'extraction, la transformation et le recyclage des MCS.

Faits saillants :

Depuis 2022, le Programme a permis de soutenir 52 projets, dont 19 portant exclusivement sur les MCS, ce qui représente un investissement gouvernemental global de près de 19 M$.

Deux appels à projets sont prévus en lien avec cette nouvelle subvention : l'un en avril 2026 et le second à l'hiver 2027.

Les sommes accordées dans le cadre du Programme sont versées au FRQ par le MRNF à même le Fonds des ressources naturelles, volet patrimoine minier.

Ce fonds vise le financement d'activités favorisant le développement du potentiel minéral et l'économie circulaire, dont, entre autres, des activités d'acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d'exploration, d'exploitation, de transformation, de réaménagement et de restauration de sites miniers.

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SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts