Développement durable du secteur minier - Québec accorde près de 2 M$ pour des projets de recherche liés aux minéraux critiques et stratégiques

QUÉBEC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, est heureuse d'annoncer, en partenariat avec le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT), l'attribution de cinq subventions, pour un total de 1,9 M$, dans le cadre du deuxième appel de propositions portant exclusivement sur les minéraux critiques et stratégiques (MCS).

Les projets retenus ont été évalués selon les critères du Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier par un comité de spécialistes du MRNF et, ensuite, par un comité scientifique. Les aides financières découlent plus largement du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025, dont l'un des objectifs consiste à soutenir la transformation et la création de produits associés aux filières de MCS.

Liste des projets

Responsable et établissement Titre du projet Montant de l'aide financière

Marc Constantin Université Laval Développement de méthodes de mesures sur le terrain et au laboratoire par la spectroscopie laser plasma (LIBS) : application au lithium et autres métaux critiques et stratégiques 381 000 $ Isabelle Demers Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Valorisation de la dolomite dans la gestion des résidus d'une mine de graphite 381 000 $ Bertrand Rottier Université Laval Traçage des processus géologiques contrôlant la formation des gisements de graphite de haute qualité dans la Province de Grenville du centre et de l'ouest du Québec 381 000 $ Lionel Roué Institut national de la recherche scientifique Vers la production de graphite québécois de haute qualité et à faible incidence environnementale pour la filière des batteries Li-ion 381 000 $ Gervais Soucy Université de Sherbrooke Technologie avancée de purification de graphite naturel 381 000 $ MONTANT TOTAL 1 905 000 $

Citations :

« L'effervescence actuelle du secteur minier québécois doit continuer de se conjuguer notamment avec la recherche scientifique. Dans un contexte mondial compétitif, chaque occasion d'améliorer les connaissances sur nos minéraux d'avenir et d'en renforcer le développement durable s'avère précieuse. Ce type de projets permettra assurément d'enrichir l'expertise du Québec et de demeurer à l'avant-garde en cette matière. Je souhaite donc un bon succès aux responsables de recherche dans leurs travaux. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Je salue les cinq récipiendaires d'une subvention ainsi que leurs partenaires publics et privés. Leurs collaborations permettront de développer de nouvelles connaissances sur les minéraux critiques et stratégiques, en plus de former des personnes hautement qualifiées dans ce domaine de pointe. Ces collaborations créeront aussi potentiellement des technologies profitables pour la filière, les collectivités et l'environnement. »

Janice Bailey, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT)

Faits saillants :

Le Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier-II a pour but d'inciter les chercheuses et les chercheurs québécois travaillant dans des champs disciplinaires variés à aider l'industrie minière à relever les défis techniques, environnementaux et technologiques posés par le contexte géologique québécois. Il s'agit d'un programme qui encourage le partenariat et la collaboration entre plusieurs entreprises ou acteurs clés du secteur et qui aura des retombées éventuelles à large portée pour le secteur minier.

Ce programme, initialement doté d'une enveloppe budgétaire globale de 20 M$, a été bonifié, en 2021, d'une somme de 4 M$ réservée au financement de projets de recherche portant exclusivement sur les MCS. Jusqu'à maintenant, 10 projets ont obtenu un soutien financier grâce à ce volet du programme.

