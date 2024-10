Développement durable du secteur minier - Près de 6 M$ pour 16 projets de recherche dans le domaine minier, dont la filière des minéraux critiques et stratégiques

QUÉBEC, le 7 oct. 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce, de concert avec le Fonds de recherche du Québec - secteur Nature et technologies (FRQ), l'octroi de 16 subventions totalisant 5 991 225 $ pour des projets de recherche dans le domaine minier.

Le but est de rapprocher la recherche des défis du monde minier, que ce soit sur le plan technique, environnemental ou technologique. L'initiative permet, par exemple, l'octroi de bourses à des étudiants et étudiantes en lien avec la recherche de solutions concrètes aux problèmes vécus par le secteur minier.

Le Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier se poursuit avec le troisième appel de propositions, lancé le 3 octobre dernier.

Citations :

« Le soutien à la recherche et au développement dans le domaine des minéraux critiques et stratégiques demeure essentiel pour favoriser l'essor des filières liées à la décarbonation de l'économie et pour agir efficacement pour la transition énergétique du Québec. L'acquisition de connaissances, les partenariats et l'innovation sont des leviers dont le Québec s'est doté pour se démarquer dans un secteur minier en pleine effervescence. Je remercie le FRQ de sa collaboration à ce chapitre et je souhaite un bon succès aux équipes de recherche dans leurs travaux. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Je félicite les 16 bénéficiaires d'une subvention ainsi que leurs partenaires publics et privés. Leur collaboration permettra d'accroître les connaissances, de créer de nouvelles technologies, en plus de former des personnes hautement qualifiées, qui contribueront au développement durable du secteur minier québécois. Je remercie aussi le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour la confiance qu'il nous accorde depuis plus de 10 ans pour ce programme de recherche en partenariat. »

Janice Bailey, vice-présidente Recherche, direction scientifique, Fonds de recherche du Québec - secteur Nature et technologies

Faits saillants :

Ce soutien financier est attribué dans le contexte du second appel de propositions du Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier-III (2022-2025), dont un montant est réservé au financement de projets de recherche sur les minéraux critiques et stratégiques (MCS). Les 16 projets sont présentés en annexe.

Deux des seize projets financés portent exclusivement sur l'extraction, la transformation et le recyclage des MCS, comme il est prévu dans le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025.

Les sommes accordées dans le cadre du Programme sont versées au FRQ par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts à même le Fonds des ressources naturelles, volet patrimoine minier.

Ce fonds est institué pour le financement d'activités favorisant le développement du potentiel minéral incluant, entre autres, des activités d'acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d'exploration, d'exploitation, de réaménagement et de restauration de sites miniers.

ANNEXE

LISTE DES PROJETS FINANCÉS

Programme de recherche en partenariat sur le développement durable

du secteur minier-III -- 2e appel de propositions

Responsable et

établissement Titre du projet Montant de l'aide financière Jocelyn Bouchard, Université Laval Autonomisation du broyage : géométallurgie, jumeau numérique et paramétrisation adaptative 381 000 $ Sarah Dare, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) Développement de minéraux indicateurs pour les minéraux critiques et stratégiques dans la Province de Grenville : identifier l'âge, la source et les minéralisations en Fe-Ti-V-P et Nb-ÉTR 381 000 $ Simon Dumais, Université Laval Ingénierie des routes d'accès aux ressources minérales du Nord québécois 381 000 $ Bernard Giroux, Institut national de la recherche scientifique (INRS) Nouvel apport de la sismique passive à la compréhension, la quantification et au suivi des changements de contraintes et des fluctuations de l'aléa sismique dans les mines souterraines profondes 278 130 $ Erwan Gloagen, Institut national de la recherche scientifique (INRS) Développement d'outils d'apprentissage automatique pour soutenir le géologue à définir des cibles d'exploration dans les environnements métasédimentaires 379 095 $ Nahi Kandil, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) Vers un Digital Twin Avancé : définition des besoins en connectivité et localisation dans le secteur minier 381 000 $ Georgios Kolliopoulos, Université Laval Développement d'un procédé hydrométallurgique avec zéro rejet liquide pour le traitement des concentrés de nickel avec recyclage d'eau et stockage simultané du CO 2 381 000 $ Georgios Kolliopoulos, Université Laval * Récupération et recyclage écologique des métaux avec une nouvelle approche solvométallurgique sans l'utilisation d'eau et de réactifs acides/bases toxiques 381 000 $ Claude Lamy Morissette, Cégep de Thetford Optimisation d'une nouvelle méthode de minage sélectif par fragmentation thermique 381 000 $ Mourad Nedil, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) Les systèmes de communication sans fil avancés pour l'autonomisation des robots mobiles dans les mines souterraines 381 000 $ Louis-César Pasquier, Institut national de la recherche scientifique (INRS) * Développement de nouveaux outils d'analyses pour la valorisation de résidus miniers amiantés 381 000 $ Jasmin Raymond, Institut national de la recherche scientifique (INRS) Valorisation de l'eau de dénoyage des mines souterraines en énergie géothermique 381 000 $ Maikel Rosabal Rodriguez, Université du Québec à Montréal (UQAM) Biosurveillance de la contamination métallique minière des écosystèmes aquatiques en intégrant des approches multidisciplinaires 381 000 $ Daniel Rousse, École de technologie supérieure (ÉTS) Décarbonation des entreprises minières du Québec : Conversion et stockage d'énergie 381 000 $ Ali Saedi, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) Développement d'une approche de prévision des phénomènes de coup de terrain à proximité des grandes structures géologiques dans les roches métamorphiques 381 000 $ Agus Sasmito, Université McGill Amélioration de la conception et intégration dans la mine de la congélation par pulvérisation pour le chauffage et le refroidissement renouvelables de la mine 381 000 $

Total : 16 projets 5 991 225 $

* Projets portant exclusivement sur l'extraction, la transformation et le recyclage des MCS.

Les octrois sont conditionnels à l'allocation des crédits par l'Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d'administration du Fonds. Ces octrois peuvent donc être modifiés en tout temps, sans préavis.

