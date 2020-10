Développement durable à l'Assemblée nationale : un règlement pour compenser les émissions de gaz à effet de serre, liées aux déplacements des parlementaires

QUÉBEC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Bureau de l'Assemblée nationale (BAN) a adopté, le 8 octobre dernier, un règlement pour permettre aux parlementaires de compenser les gaz à effet de serre (GES) émis dans le cadre de leurs déplacements entre leur circonscription et l'hôtel du Parlement. Cette initiative s'inscrit dans le Plan de développement durable 2019-2023 de l'Assemblée nationale.

« En matière de développement durable, chaque geste posé a un effet positif sur l'environnement. Par cette action concrète, l'Assemblée nationale démontre son engagement dans la lutte contre les changements climatiques. Je remercie les parlementaires du comité sur le développement durable, qui ont recommandé cette initiative, et je salue leur implication », a déclaré le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis.

Le règlement adopté par le BAN prévoit une mesure volontaire afin que les parlementaires qui le souhaitent puissent compenser, en tout ou en partie, à même le budget de fonctionnement du local de circonscription, les GES découlant des déplacements entre leur circonscription et l'Assemblée nationale.

Les parlementaires auront également la possibilité de compenser les GES résultant des activités de leur bureau de circonscription, notamment des émissions liées à la consommation d'énergie du local (électricité, gaz naturel, etc.), ou encore celles découlant des déplacements professionnels de leurs employés.

Cette mesure s'ajoute aux autres actions que pose l'Assemblée nationale en matière de réduction de ses émissions de GES. Au cours de la présente année, l'institution réalisera, notamment, un bilan de santé de ses équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation dans le but de déterminer des interventions permettant d'augmenter l'efficacité énergétique de ces équipements et de réduire leurs émissions. L'Assemblée va également mener d'autres démarches, dont l'amélioration de sa gestion des matières résiduelles, la mise en place d'une politique d'achat responsable et d'une politique sur le télétravail.

Le règlement adopté par le BAN peut être consulté sur le site Internet de l'Assemblée nationale.

