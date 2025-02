Available in English

INUVIK, NT, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Inuvialuit Energy Security Project Ltd. et la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) ont annoncé la clôture financière d'un prêt de 100 millions de dollars pour une solution communautaire visant à améliorer la sécurité et la fiabilité énergétiques dans la région désignée des Inuvialuit (RDI).

Le projet de développement du puits M-18, dirigé par les Inuvialuit, comprend la construction d'une nouvelle usine de production de gaz naturel et de diesel synthétique afin de garantir un approvisionnement en carburant pour l'énergie, le chauffage et le transport à usage local.

Le projet réduira la dépendance au transport du gaz naturel liquéfié et du diesel synthétique en provenance des régions du Sud, améliorant ainsi la sécurité énergétique locale, réduisant les émissions liées au transport et offrant des avantages économiques à la RDI.

Principaux détails :

Approvisionnement en énergie : Le puits fournira un approvisionnement stable en gaz naturel et en diesel synthétique pour répondre aux besoins énergétiques de la RDI pendant plus de 50 ans, sur la base des taux de consommation actuels.





Économies de coûts : Le projet devrait réduire les coûts énergétiques des foyers et des entreprises de la RDI, ce qui améliorera les conditions de vie et soutiendra la croissance de la communauté.





Emploi et perspectives économiques : Le développement créera des possibilités d'emploi à long terme et une croissance économique pour les Inuvialuit et leurs entreprises.





Impact environnemental : Le projet devrait permettre de réduire jusqu'à 40 000 tonnes d'émissions par an et a été développé de manière à respecter l'environnement nordique et sa population.

Le projet, doté d'un budget total de 293 millions de dollars, sera géré et exploité conformément à la Convention définitive des Inuvialuit (CDI) et aux règlements territoriaux et fédéraux pertinents concernant les normes techniques, environnementales et de sécurité.

Citations :

La BIC est fière d'investir dans une solution dirigée par les Inuvialuit pour améliorer la sécurité énergétique et l'abordabilité dans certaines des régions les plus septentrionales et les plus éloignées du Canada. Ce prêt soutient la RDI dans la construction de ces infrastructures essentielles pour améliorer l'accessibilité et la fiabilité de l'énergie et créer des possibilités d'emploi pour les Inuvialuit.

Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

La Société régionale inuvialuite s'engage à garantir une source d'énergie stable et à long terme pour la région, renforçant ainsi la sécurité énergétique tout en offrant des avantages durables qui soutiendront la culture, l'éducation, le bien-être et les communautés saines des Inuvialuit, tout en investissant dans un avenir brillant pour nos enfants.

Duane Smith, président-directeur général, Société régionale inuvialuite

L'initiative menée par les Inuvialuit permettra de renforcer la sécurité énergétique locale, de réduire les coûts pour les ménages, de créer des possibilités d'emploi à long terme et de soutenir la croissance économique.

L'hon. Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

En savoir plus :

Société régionale inuvialuite (en anglais seulement)

