Développement des places en services de garde - L'UMQ salue les mesures d'allègement proposées par le ministre de la Famille

MONTRÉAL, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille positivement l'annonce effectuée aujourd'hui par le ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe, afin d'alléger et de simplifier les processus pour le développement des places en services de garde.

Au cours des derniers mois, l'Union a formulé plusieurs pistes de solution au ministre de la Famille pour faciliter les procédures et réduire les délais de réalisation. Pour l'UMQ, un réseau de services de garde qui répond aux besoins des familles est essentiel pour le développement des communautés partout au Québec.

« Il faut être plus efficace, plus agile, et l'annonce d'aujourd'hui va en ce sens. En allégeant le processus de développement des places et en retirant la contribution financière du milieu, on envoie un message clair et positif. Au lieu de décourager les porteurs de projet, on les encourage à créer de nouvelles places et c'est une excellente nouvelle pour nos familles et pour nos régions. Je salue la sensibilité du ministre Mathieu Lacombe, qui a été à l'écoute du milieu municipal dans ce dossier », a déclaré la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

« Depuis décembre dernier, nous sommes au travail à l'UMQ pour faire le portrait de la situation, comprendre le mode d'attribution des places et, surtout, cibler des mesures pour répondre aux besoins réels sur le terrain, qu'ils soient actuels ou futurs. Le premier jalon posé par le gouvernement du Québec répond à l'appel de l'Union, et pave la voie à une réforme en profondeur. Au cours des prochains mois, nous collaborerons avec le ministre dans le cadre du chantier menant au dépôt d'un livre blanc sur les services éducatifs à l'enfance », a souligné pour sa part le premier vice-président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

L'UMQ est particulièrement satisfaite des mesures suivantes :

La réduction des étapes que doivent franchir les projets avant de se concrétiser. En passant de 17 à 9, cela permettra d'accélérer le développement des projets;

L'abolition de la contribution obligatoire de la mise de fonds définie par des critères basés sur des clientèles ou territoires visés.

Rappelons que l'UMQ a annoncé, en décembre dernier, la création d'un Comité sur les services de garde , formé d'une douzaine d'élues et élus représentant des municipalités de différentes tailles et de plusieurs régions. Cette initiative s'inscrit dans un plan d'action plus large visant à proposer des orientations et des pistes d'action municipales face à cet enjeu prioritaire.

