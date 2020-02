Développement de places en CPE : Une nouvelle étape pour répondre aux grands besoins des parents

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) salue l'annonce de 2 684 places destinées aux enfants de parents-étudiants et de 492 places additionnelles pour l'optimisation des groupes existants.

Citation

« Nous sommes heureux de cette annonce, plusieurs parents pourront enfin voir leur enfant accéder à un réseau de qualité, a déclaré Geneviève Bélisle directrice générale de l'AQCPE. Nous reconnaissons la volonté du Ministre d'accélérer le développement du réseau et nous collaborons avec son ministère pour la réalisation de ces projets. »

On doit répondre encore plus rapidement aux besoins des familles

Bien que l'AQCPE se réjouisse de cette annonce, elle presse aussi le gouvernement d'accélérer le développement dans toutes les régions qui souffrent d'un déficit de places et de répondre à la volonté des parents d'avoir une place de qualité, en CPE, pour leur enfant.

« Chaque semaine, des articles de partout au Québec rapportent que des parents ne peuvent retourner sur le marché du travail faute de places en CPE. Le gouvernement investit beaucoup en éducation et il doit aussi investir en petite enfance, première étape du continuum éducatif. Ces quelque 2 700 places sont assurément une bonne nouvelle, mais elles sont loin de répondre à tous les besoins », a déclaré Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

Développer à grande vitesse : c'est possible!

L'AQCPE réitère que le réseau est prêt à développer les places manquantes à vitesse grand V. Lors des premières années de création du réseau, les CPE étaient en mesure de développer près de 7 000 places par année. L'AQCPE est encore en l'attente de mesures concrètes appliquées pour soutenir les CPE dans leur développement, notamment pour réduire la lourdeur administrative.

Réussite éducative

Rappelons que ce manque de places dans des services de qualité a aussi un impact sur l'accessibilité d'enfants que l'on considère comme vulnérables et qui profiteraient le plus de cette fréquentation. « Comme le premier ministre, nous ressentons l'urgence d'agir pour assurer la réussite de tous les enfants et c'est pourquoi nous demandons la complétion du réseau des CPE/BC, » -- a renchéri Mme Bélisle.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

