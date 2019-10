Développement de l'agriculture urbaine - La ministre Chantal Rouleau annonce une aide financière pour soutenir le Grand Potager de Verdun

MONTRÉAL, le 11 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annonce une aide financière de 40 300 $ pour soutenir le projet de centre de jardin de Grand Potager, un organisme œuvrant en agriculture urbaine.

Créé pour répondre aux besoins des citoyens et des organismes utilisant les serres municipales de Verdun, Grand Potager administre ces espaces servant à tester et à initier des projets en agriculture urbaine. Avec l'implantation d'un centre de jardin, Grand Potager bénéficiera d'un nouveau levier pour échanger avec la population tout en soutenant ses membres dans la mise en marché collective de leurs produits.

Pour la réalisation de ce projet, le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation verse une aide financière de 40 300 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Citation :

« L'agriculture urbaine est en pleine croissance à Montréal. Je suis fière d'appuyer la mise en place du centre de jardin du Grand Potager dans les serres de Verdun. Ce projet structurant, qui met en valeur notre patrimoine bâti, favorise le développement de l'agriculture urbaine et l'accès à une alimentation saine et locale pour la population. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), administré par le Secrétariat à la région métropolitaine, est l'un des principaux leviers dont dispose la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal pour stimuler l'activité économique, culturelle et sociale de la région métropolitaine. Depuis sa création, ce fonds a soutenu plus de 2000 projets représentant des investissements globaux de 2,5 G$. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

Liens connexes :

Suivez-nous dans les médias sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Sources : Sarah Bigras, Attachée de presse et responsable des communications, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 446-5911; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Tél. : 418 691-2015, poste 3746