Développement culturel numérique - Plus de 1,5 M$ pour soutenir des projets de standardisation de données pour une meilleure découvrabilité des contenus culturels

QUÉBEC, le 14 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 1 518 000 $ pour soutenir 34 projets de standardisation de données, selon les normes reconnues en arts de la scène, en musique, en cinéma et dans le domaine du livre. Les initiatives soutenues permettront une collaboration accrue entre les secteurs, une optimisation du partage des données et une meilleure découvrabilité des contenus culturels.

Le Programme de soutien à la standardisation des données vise à favoriser une adoption plus large des normes de description des contenus culturels, telles qu'elles sont reconnues par les professionnels du milieu et le Ministère. Il permet aux organisations de se doter d'un outil de gestion de données afin de regrouper et de classer les données descriptives selon les normes reconnues ou d'améliorer une base de données existante en ajustant sa structure afin de la rendre compatible avec les normes reconnues.

« Grâce à ce programme, les acteurs du milieu harmonisent leurs pratiques de manière à avoir une gestion plus efficiente ce qui permet, au bout du compte, de favoriser la découvrabilité et le rayonnement des contenus culturels québécois et des artistes du Québec. Cela s'ajoute aux efforts déployés pour soutenir notre culture, en particulier le secteur des arts de la scène, dans ses transformations actuelles. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Ces projets ont été sélectionnés dans le cadre du deuxième appel de projets du Programme de soutien à la standardisation des données.

Le premier appel de projets du Programme de soutien à la standardisation des données couvrait les normes en arts de la scène, en musique et en cinéma.

Le secteur du livre a été inclus lors de la deuxième édition qui s'est tenue du 25 septembre au 13 novembre 2024.

Cet appel de projets s'inscrit dans l'objectif 2.1 du Plan stratégique 2023-2027 du ministère de la Culture et des Communications : encourager l'adoption des normes de description des contenus culturels reconnues par les secteurs.

