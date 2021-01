Deuxième édition du Palmarès des entreprises au féminin du Québec 110 PME au coeur de notre économie

Faits saillants

36 % des entreprises du Palmarès estiment que la crise aura eu un impact positif sur leurs activités

83 % des entreprises du Palmarès exercent des activités commerciales dans tout le Canada

42 % des entrepreneures qui figurent au Palmarès ont pris la relève de leur entreprise

MONTRÉAL, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Premières en affaires publie aujourd'hui le deuxième Palmarès des entreprises au féminin du Québec. Ce recensement présente les entreprises en fonction de critères économiques, comme le nombre d'employés, la tranche du chiffre d'affaires annuel, le secteur d'activité et la localisation des marchés de commercialisation.

Malgré une année difficile, 36 % des entreprises du Palmarès estiment que la crise aura eu un impact positif sur leurs activités.

Le Palmarès des entreprises au féminin du Québec est présenté par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Cette démarche vise à souligner la contribution essentielle à la vitalité économique du Québec de 110 entreprises qui ont relevé le défi de la croissance en 2020.

Données sur la deuxième édition du Palmarès

12 entreprises du Palmarès ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de dollars

78 des 110 entreprises du Palmarès ont un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions de dollars

Le chiffre d'affaires de chacune des 110 PME recensées au Palmarès dépasse 1 million de dollars

15 régions du Québec sont représentées cette année, dans des secteurs d'activité aussi variés que la santé, l'agriculture, la production manufacturière, mais aussi les services et les médias.

On constate certaines évolutions. Ecolopharm passe de la catégorie des forces vives avec un chiffre d'affaires qui se situait entre 5 et 10 millions de dollars en 2020, à la catégorie des moyennes entreprises, celles qui ont un chiffre d'affaires de 10 à 50 millions de dollars. L'entreprise Le-Cours, qui avait un chiffre d'affaires inférieur à un million de dollars l'an dernier, se classe dans la catégorie des étoiles montantes cette année, avec un chiffre d'affaires situé entre 1 et 5 millions de dollars.

Selon une étude récente menée par le cabinet d'avocats Osler, seulement 4,4 % des entreprises canadiennes cotées au TSX sont dirigées par des femmes. Au début de la pandémie, les rapports de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada révélaient une vulnérabilité économique marquée pour les femmes qui étaient plus nombreuses à perdre ou laisser leur emploi. Il reste encore des progrès à faire pour que les femmes puissent prendre leur place dans l'économie.

Pour les dirigeantes des 110 entreprises du Palmarès, cette progression est une réalité. Les données du Palmarès démontrent que le Québec est bien placé pour que des avancées se concrétisent.

« En plus de mettre les projecteurs sur des entreprises à succès, la publication de ce Palmarès vise à inspirer les entrepreneures ambitieuses à miser sur la croissance de leur entreprise. La Caisse est fière de contribuer au rayonnement des réalisations des entrepreneures du Québec et d'accompagner les cheffes d'entreprises prometteuses par la mise en œuvre de ses différents programmes et initiatives visant à propulser la croissance des entreprises à propriété féminine », affirme Catherine Samson, directrice principale, Communications et rayonnement Québec à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

« Cette année, 110 entreprises féminines ont su prendre le virage pour naviguer à travers la crise. Leur contribution est essentielle pour la vitalité économique du Québec », souligne Marie Grégoire, éditrice de Premières en affaires.

Le Palmarès des entreprises au féminin de Premières en affaires est présenté par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le dossier a été réalisé en en collaboration avec L'Initiative Femmes de Banque Scotia MC et Inno-Centre, l'École de gestion John Molson de l'université Concordia, avec le soutien de BDC, Femmessor, E&Y et Léger, et la participation de l'Ordre des CPA du Québec et du Réseau des Femmes d'affaires du Québec.

Méthodologie

Le Palmarès présente les résultats de 110 entreprises qui ont atteint, au cours de leur dernier exercice fiscal, un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 million de dollars.

La compilation et l'analyse des données ont été réalisées par la firme Léger. La liste ne se présente pas comme un classement, mais comme un recensement non exhaustif des principales entreprises dirigées par des femmes entrepreneures au Québec. L'un des objectifs de la démarche est d'encourager les femmes entrepreneures à faire connaître leur succès pour inspirer la relève économique au féminin. Pour figurer au prochain palmarès, qui sera publié à l'hiver 2022, les entrepreneures peuvent contacter la rédaction à [email protected].

